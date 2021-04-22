Самые главные молитвы на 27 апреля Великий вторник-2021

Великий вторник, это второй день Страстной седмицы. Это последняя неделя Великого поста, называемая еще Страстной. В 2021 году он приходится на 27 апреля.
Каждый день этой недели наполнен своим смыслом и вторник не является исключением.
В этот день Иисус провел свою последнюю проповедь в храме Иерусалима, рассказывает апостолам о будущих страданиях и преподносит урок фарисеям, которые пытаются его искусить и устроить ловушку Иисусу Христу.
На богослужении в этот день зачитываются четыре отрывка из Евангелий, описывающих события того дня и проповеди, на которой Иисус дал достойный ответ фарисеям, которым не удалось ни настроить народ против Христа, ни сделать донос императору.
МОЛИТВЫ
ТРОПАРЬ НА ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК, ГЛАС 8
Се Жених грядет в полунощи,/ и блажен раб, Егоже обрящет бдяща,/ недостоин же паки, Егоже обрящет унывающа./ Блюди убо, душе моя,/ не сном отяготися,/ да не смерти предана будеши,/ и Царствия вне затворишися,/ но воспряни зовущи:/ Свят, Свят, Свят еси, Боже,// Богородицею помилуй нас.
Перевод: Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот раб, кого найдет Он бодрствующим, но, напротив, недостоин тот, кого Он найдет беспечным. Смотри же, душа моя, не будь побеждена сном, да не будешь смерти предана, и заключена вне Царствия, но воспрянь, взывая: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!
КОНДАК НА ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК, ГЛАС 2
Час душе конца помысливши,/ и посечения смоковницы убоявшися,/ данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная,/ бодрствующи и зовущи:// да не пребудем вне чертога Христова.
Перевод: О часе конца помысли, душа, и участи срубленной смоковницы убоявшись, над данным тебе талантом потрудись, несчастная, бодрствуя и взывая: да не останемся мы вне брачного чертога Христова!