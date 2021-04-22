"Если бы не Ленин, не было бы полета Юрия Гагарина в космос": Коммунисты Бердска отмечают 151-й день рождения лидера 22 апреля. Смотрите фото и видео
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"Если бы не Ленин, не было бы полета Юрия Гагарина в космос": Коммунисты Бердска отмечают 151-й день рождения лидера 22 апреля. Смотрите фото и видео

1:14:524/22/2021Фото: Маргариты Мартыновой
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Владимир Ильич появился на свет в 1870 году, а умер 21 января 1924 года.

Коммунисты Бердска отметили день рождение Ленина
Коммунисты Бердска отметили день рождение Ленина

Сегодня, 22 апреля, коммунисты Бердска отмечают день рождение Владимира Ленина. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, к памятнику Ленина традиционно возложили цветы.

- Приветствую бердчан, которые находятся с нами хотя бы визуально у памятника великого человека. Имя человека - Владимир Ильич Ленин. Этим, наверное, все сказано. Даже те, кто родился после его смерти знают, кто это такой. да, это великий человек, который открыл теорию построения коммунизма и социализма. Он создал партию нового типа, первое социалистическое государство. И если бы не Ленин, не было бы победы в Великой Отечественной войне, полета Юрия Гагарина. Еще раз хочу отметить этот день как праздничный. День рождение Владимира Ленина должно остаться на века, - сказал лидер местной ячейки КПРФ Сергей Бессонов.

Напомним, российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства - это все Владимир Ленин. Он появился на свет 22 апреля 1870 года, а умер 21 января 1924 года.

Автор видео Маргарита Мартынова

Ленин - великий человек, уверены коммунисты
Ленин - великий человек, уверены коммунисты
Сергей Бессонов принес гвоздики памятнику Ленина
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