"Если бы не Ленин, не было бы полета Юрия Гагарина в космос": Коммунисты Бердска отмечают 151-й день рождения лидера 22 апреля. Смотрите фото и видео

Сегодня, 22 апреля, коммунисты Бердска отмечают день рождение Владимира Ленина. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, к памятнику Ленина традиционно возложили цветы.
- Приветствую бердчан, которые находятся с нами хотя бы визуально у памятника великого человека. Имя человека - Владимир Ильич Ленин. Этим, наверное, все сказано. Даже те, кто родился после его смерти знают, кто это такой. да, это великий человек, который открыл теорию построения коммунизма и социализма. Он создал партию нового типа, первое социалистическое государство. И если бы не Ленин, не было бы победы в Великой Отечественной войне, полета Юрия Гагарина. Еще раз хочу отметить этот день как праздничный. День рождение Владимира Ленина должно остаться на века, - сказал лидер местной ячейки КПРФ Сергей Бессонов.
Напомним, российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства - это все Владимир Ленин. Он появился на свет 22 апреля 1870 года, а умер 21 января 1924 года.
Автор видео Маргарита Мартынова