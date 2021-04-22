Россия возместит 2 млн рублей отсидевшему 10 лет по ошибке за госизмену ученому из Новосибирска Валентину Данилову

Новосибирский ученый Валентин Данилов просидел в тюрьме 10 лет за государственную измену. Он смог доказать свою невиновность в Европейском суде и теперь ему выплатят компенсацию.
Напомним, что физик занимался изучением космической плазмы. В 1998 году он общался с учеными из Института физики Ланьчжоу Китайской академии космической технологии и договорился о создании экспериментальной установки для моделирования космической среды. В 1999 году он подписал договор в КНР, а в 2000 году на Данилова завели уголовное дело. Физику было предъявлено обвинение в передаче секретных материалов другой стране. Суд вынес ему приговор в виде четырнадцати лет лишения свободы в колонии строгого режима, но освободился мужчина только по УДО через 10 лет.
Защитники Данилова подали жалобу в Европейский суд по правам человека, но дело рассматривали 16 лет. Только в 2020 году приговор был принят незаконным и невиновность ученого была доказана. Теперь Россия обязана выплатить Данилову 21 тысячу евро (1 935 780 рублей).