Без пиролгина "заклинило наглухо" пронизывающей головной и поясничной болью водителя в Бердске. Лекарство исчезло, заявил пенсионер

Из-за невозможности приобретения таблеток пиралгин в аптеках Бердска мучается от головных болей и страдает от ломоты в спине 66-летний Борис Гутов.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Борис Гутов, рецепт ему выписал невропатолог. Борис Александрович неоднократно приобретал товар в аптеке "Озерки", но в очередной нужный момент таблеток не оказалось.
- Эти таблетки я пью практически постоянно. Я где-то месяц пролежал в больнице с хондрозом. Эта болезнь у меня еще с 70-х годов. Я всю жизнь проработал водителем и до сих пор им работаю, хоть и на пенсии, я вынужден работать. Получилось так, что меня заклинило наглухо. Врачу я сказал, что у меня кончаются таблетки. Потом поехал в аптеку "Озерки" на Микрорайоне 34/2. Только в этой аптеке выдают по рецепту. В "Озерках" мне сказали, что таких таблеток в Бердске больше не будет и что они есть только в Новосибирске. А как я туда каждый раз буду ездить что ли? В других бердских аптеках тоже этих таблеток нет,- упомянул Борис.
Бердчанин отметил, что лекарства аналогичные пиралгину ему предлагали, но как говорит Борис Гутов, иной препарат ему не помогает.
- У меня и голова, и шея начинает от хондроза болеть. Другие таблетки, как например, найс сильнодействующие и влияют на желудок сильно. Приходится вместе с ними и омепразол принимать. Прикиньте сколько стоят таблетки пиралгин в Новосибирске? Плюс еще уйдут деньги на бензин или маршрутку. Это же затратно все. Почему их у нас не стали продавать? Моя родственница тоже пьет пиралгин. Мы вместе эти таблетки покупаем. А народные средства какие? Ну, пихтовое масло я использую. Им мажу. А что делать то? - недоумевает Борис Александрович.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", по вопросам отсутствия препарата от болевого синдрома, мужчина обращался к главврачу ЦГБ Алле Дробинской, но получил ответ от ее помощников, что она в отпуске.
- Заместителю тоже дозвониться не могу. Министерство здравоохранения вообще трубку не берет. Куда мне обращаться? Я даже теперь не знаю. Дети же тоже на работе. Что я их буду просить? Вот появятся, допустим, таблетки в Новосибирске, а когда за ними ехать? Почему бы их сюда не привозить? Аптека же одна и та же, - произнес житель Бердска 22 апреля.
Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", пиролгин действительно отсутствуют в аптеках "Озерки" Бердска. Однако препарат имеется в "Аптека Бердская" по адресу Ленина, 90 и Рогачева, 15. В сети аптек:"Аптека-54", "Экона" данного лекарства тоже нет.
Напомним, что ситуация с отсутствием некоторых препаратов в Бердске злободневна. Так, онкобольных бердчан отправляют за обезболивающим лекарством "Трамадол" в Новосибирск. Как утверждали люди, аптеке "Озерки" на Микрорайоне запретили торговать по рецептам.