Информация о пособиях на одном сервисе: социальный навигатор запущен в Новосибирской области

Сервис разработан министерством цифрового развития и связи региона при взаимодействии с министерством труда и социального развития Новосибирской области.
Социальный навигатор для семей с детьми Новосибирской области размещен на сайте МФЦ. Сейчас он содержит информацию о 53 федеральных и региональных пособиях и выплатах по трем жизненным ситуациям: «Беременность и роды», «Рождение ребенка» и «Семьи с детьми». Социальный навигатор Новосибирской области представляет собой перечень вопросов, распределенных по блокам в рамках жизненных ситуаций. По результатам прохождения опроса формируется персональный перечень мер поддержки, содержащий порядок и сроки их получения. Электронный калькулятор покажет общую сумму мер поддержки, на которую семья может рассчитывать.
«Социальный навигатор семей Новосибирской области создан для удобного и быстрого информирования жителей региона, вся информация о мерах поддержки представлена в доступной форме. Меры зависят от жизненной ситуации: является ли семья многодетной, либо родился первый ребенок, часть выплат зависят от дохода семьи, какие-то выплачиваются без учета дохода. Стоит отметить, что оказание государственных услуг в электронном виде для жителей Новосибирской области является одной из наших приоритетных задач», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.
Сервис содержит пособия, положенные различным категориям граждан, в том числе молодым семьям, многодетным семьям, семьям, воспитывающим приемных детей, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, семьям, где родитель является военнослужащим, неполным семьям, семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Его создание соответствует задачам одной из национальных целей развития РФ – цифровой трансформации.
Обновление информации в Социальном навигаторе будет осуществляться на постоянной основе. В ближайшее время в сервисе появится информация о новых пособиях беременным женщинам и семьям с детьми, обозначенных 21 апреля в Послании Президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области