Четверговая соль обязательно готовится на Чистый четверг-2021: как ее готовить и использовать весь год?
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Четверговая соль обязательно готовится на Чистый четверг-2021: как ее готовить и использовать весь год?

6:20:464/22/2021Фото: Православная Жизнь
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Ее приготовить достаточно просто, но процесс приготовления длится долго - почти весь день, в зависимости от выбранного вами рецепта. Дело в том, что наполнителями для соли могут выступать несколько продуктов. 

четверговая соль
Единственный день в году подходит для приготовления этого защитного средства

Четверговая соль является очень сильным оберегом, не имеющим отношения ни к какой магии. И единственный день в году, когда ее можно приготовить - это Чистый четверг. Сама энергетика этого дня наполняет соль своей силой, которая сохраняется на протяжении всего будущего года. Четверговую соль можно освятить в храме. Но священники просто отмечают, что таким действием она просто благословится к применению. Приписывать ей другие магические свойства нельзя.

Ее приготовить достаточно просто, но процесс приготовления длится долго - почти весь день, в зависимости от выбранного вами рецепта. Дело в том, что наполнителями для соли могут выступать несколько продуктов.

Четверговая соль выглядит как черная соль, но может отличаться, как мы уже написали, по составу.

Итак, соль нужно начинать готовить с утра. Для ее приготовления вам подойдет крупная соль без всяческих добавок. Йодированная и экстра не подойдут. Теперь вам предстоит выбрать тот самый наполнитель. Классический рецепт предполагает ржаной хлеб. Идеально - осадок от кваса.

Также можно сделать соль с душистыми травами (мята, зверобой или душица отдельно, либо из смесь) и капустным листом.

Ингредиенты берутся в соотношении 1 к 1, но не повесу, а по объему. То есть на стакан соли вы должны взять стакан ржаной закваски, либо стакан трав, либо стакан мелко-мелко рубленных капустных листьев.

Все это замешивается и ставится в духовку, ранее соль готовили в печи. Ставится, естественно, в огнеупорной посуде, способной выдерживать долгое время при высокой температуре. В процессе запекания соль обгорает и также выпаривается влага наполнителя и он тоже обгорает вместе с солью. В итоге соль получается черной. Как только вы видите, что соль стала черной - она готова.

Готовят ее часто весь день, потому что влага из наполнителя выпаривается долго, но приготовление вы должны закончить именно в Чистый четверг. В крайнем случае - до восхода солнца в пятницу. Можно готовить сразу несколько видов соли, но рекомендуем вам не заготавливать большие объемы. В большом количестве она не употребляется, а применяется лишь от случая к случаю.

Как применять?



  • Само присутствие четверговой соли в вашем доме уже защищает ваш дом от всяких напастей.

  • По крупинкам ее можно добавлять в ванночку для ребенка.

  • Можно добавлять в обычную пищу - подсолить готовую еду (она придает удивительный аромат).

  • Рассорившиеся супруги кладут в постель крупинку этой соли, чтобы она забрала на себя весь негатив от пары.

  • Можно хранить ее на обеденном столе в солонке и пользоваться как обычной солью по мере необходимости и наличии желания.

  • Можно добавлять в воду для умывания.

  • Также ее сыпали по углам дома - для большей защиты, или сыпали в хлеву - чтобы уберечь скот от болезней.


 

 

 

 

 

 

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