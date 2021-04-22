Все даты отдыха на майские праздники 2021 года
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22.04
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Все даты отдыха на майские праздники 2021 года

7:20:594/22/2021Фото: Wikimedia Commons
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Май 2021 года выдался очень удачным - на в этом месяце ждут два периода по 3 выходных дня.

тюльпаны
В мае нам предстоит два периода по 3 выходных дня

На май ежегодно выпадают два широко всеми любимых государственных праздника, на государственном уровне считающиеся выходными днями.

Это 1 мая - Праздник Весны и Труда и 9 мая - День Победы. В 2021 году оба этих праздника выпадают на календарные выходные дни - 1 мая это суббота, 9 мая - это воскресенье. Поэтому будет сделан перенос свободных от работы дней на рабочие дни 3 и 10 мая.

Так что жители России будут отдыхать на эти два праздника по три дня: 1, 2 и 3 мая, затем 8, 9 и 10 мая.

Соответственно нас ждут укороченные на один день две рабочие недели, сокращенные на 1 день. Это будут периоды с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая 2021 года.

30 апреля - пятница - будет сокращен рабочий день, поскольку он предшествует праздничному 1 мая.

В двойном размере подлежат оплате дни, ели человек работает 1 или 9 мая. Например на тех предприятиях и в тех организациях, где трудовой процесс останавливать нельзя.

Оставшиеся выходные - 17 и 18 мая, а также 24 и 25 мая.

 

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