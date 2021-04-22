Батюшка Бердска расскажет в ДК "Родина", что категорически запрещено делать в Страстную неделю перед Пасхой 2021
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Батюшка Бердска расскажет в ДК "Родина", что категорически запрещено делать в Страстную неделю перед Пасхой 2021

5:12:364/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Страстная неделя – это время строго воздержания не только в еде, но и в своих поступках и мыслях. Это время, когда нужно делать добрые дела, помогать ближним. 25 апреля в малом зале ДК "Родина" в 18 часов состоится духовный вечер.

Отец Василий ждет бердчан на встречу

Последние 7 дней перед Пасхой называют страстной, что означает страшной, неделей Великого поста. В эти дни верующие люди соблюдают особенно строгий пост. Необходимо приготовиться к празднованию Светлого Христова Воскресения. Страстная неделя в 2021 году начинается 26 апреля. Накануне православные отметят Вербное воскресенье – а сама Страстная седмица завершится 2 мая, непосредственно на Пасху.

- Нашему главному празднику Воскресения Христова предшествует особая неделя - Страстная. Каждый день этой недели именуется Великим и посвящён последним событиям земной жизни Иисуса Христа. Традиционно в дни Страстной недели все христиане стараются по возможности удалиться от мирских забот и суеты, чтобы придаться богомыслию и молитве, подготовке к Пасхе и посещению особых богослужений, которые служатся только раз в году,- рассказал сегодня, 22 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» отец Евгений Ильин, священник Преображенского кафедрального собора.

Страстная неделя – это время строго воздержания не только в еде, но и в своих поступках и мыслях. Это время, когда нужно делать добрые дела, помогать ближним. 25 апреля, в воскресенье, в малом зале ДК "Родина" в 18 часов состоится духовный вечер. Отец Евгений приглашает всех жителей Бердска послушать церковные песнопения и беседу священника.
- На духовном вечере «Вербное воскресенье» иеромонах Владимир расскажет нам о важных воспоминаниях каждого дня Страстной недели, а хор Преображенского собора исполнит самые важные песнопения этих дней,- рассказал отец Евгений Ильин.

Приглашение на духовный вечер
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