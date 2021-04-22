Работа в Бердске: Инженера на зарплату 120 000 рублей срочно ищет компания
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Работа в Бердске: Инженера на зарплату 120 000 рублей срочно ищет компания

5:24:064/22/2021Фото: pixabay.com
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Центр занятости населения предлагает горожанам 163 вакансии.

 



 
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "ТГК 1" от 16196 до 16196 8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
Администратор гостиницы (дома отдыха), в счет квоты для трудоустройства инвалидов "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 25000 до 35000 8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
Сторож (вахтер), в счет квоты для трудоустройства инвалидов "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 15990 до 15990 8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
Разнорабочий Санаторий Рассвет,ООО от 20000 до 20000 8(913) 9505176
Дежурный по зданию, пункт централизованной охраны Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области" от 16000 до 16000 8(38341) 22069
Охранник ООО "ТД "Ювелир-Центр" от 15990 до 15990 8(38341) 30700 buh.yuvelircent@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Пекарь 3 разряда, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Кухонный рабочий, в счет квоты для трудоустройства несовершеннолетних "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 18000 до 18000 8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
Заведующий хозяйством МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 25000 до 25000 8(38341) 21254 bsk_sh02@mail.ru
Машинист топливоподачи ООО "ТГК 1" от 21000 до 21000 8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
Слесарь-сантехник ООО "ПрофСервис" от 18000 до 18000 8(38341) 53200 profservis@iberdsk.ru
Водитель автомобиля, водитель автосамосвала  категория с ООО "Стройинвест" от 70000 до 90000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер, инженер-геодезист ООО "Стройинвест" от 100000 до 120000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Электрогазосварщик, электросварщик с накс ск ООО "Стройинвест" от 90000 до 100000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Электрогазосварщик, электросварщик с накс нгдо ООО "Стройинвест" от 100000 до 105000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Инженер производственно-технического отдела ООО "Стройинвест" от 70000 до 100000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Машинист экскаватора ООО "Стройинвест" от 100000 до 105000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер-технолог, инженер проекта ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 100000 до 100000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Охранник, охранник  в супермаркет "ясная поляна" на  видеонаблюдение Мир вкуса, ООО от 22000 до 22000 8(952) 9054977
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Продавец продовольственных товаров, хлебобулочные изделия АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) МАДОУ № 8 от 25000 до 25000 8(38341) 53273 sunny_dou@mail.ru
Менеджер, по запуску инновационных проектов ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 65000 до 65000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Ассистент, проекта ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 50000 до 50000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Специалист по закупкам, непрямых материалов и услуг ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 65000 до 65000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер-механик, проекта ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 100000 до 100000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер, по автоматизации и электрификации проекта ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 100000 до 100000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Медицинская сестра ООО "РЦ"ОРТОС" от 22000 до 25000 8(913) 7423411
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кухонный рабочий ООО "САН ВИТА" от 18975 до 18975 8(983) 3096245 krinickiy.ev@gmail.com
Инженер-проектировщик ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 100000 до 100000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-травматолог-ортопед ООО "РЦ"ОРТОС" от 50000 до 50000 8(913) 7423411
Инженер-конструктор, уличного игрового оборудования и мебели из лдсп ООО «Солгор» от 25000 до 30000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор сварочного роботизированного комплекса ПГС-К,ООО от 30000 до 35000 8(913) 7270006 personal@solos.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер по охране труда, специалист по охране труда ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 65000 до 65000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер, проекта по монтажу упаковочного оборудования ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 100000 до 100000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Врач-невролог ООО "РЦ"ОРТОС" от 55000 до 55000 8(913) 7423411
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Начальник группы (в строительстве), начальник участка АО "БСТ" от 70000 до 70000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Инструктор, инструктор-спасатель Кристалл,АНО СК от 22000 до 28000 8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
Сторож (вахтер) АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 15990 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Повар ООО "САН ВИТА" от 23000 до 25300 8(983) 3096245 krinickiy.ev@gmail.com
Кладовщик ИП Карма Игорь Константинович от 30000 до 45000 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282 knp@dom-al.com
Укладчик-упаковщик, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер, менеджер по продажам ООО «Солгор» от 20000 до 45000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Директор технический АО "БСТ" от 120000 до 120000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Главный Инженер АО "БСТ" от 120000 до 120000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Столяр 4 разряда-6 разряда, изготовление деревянных изделий и мебели для детей ООО «Солгор» от 20000 до 35000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Производитель работ (прораб) (в строительстве) АО "БСТ" от 60000 до 60000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Контрактный управляющий МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 25000 до 25000 8(38341) 21254 bsk_sh02@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений ТСЖ "Северный-256" от 15990 до 15990 8(913) 0606014 tsgsever256@yandex.ru
Инженер производственно-технического отдела АО "БСТ" от 45000 до 45000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Кухонный рабочий, господдержка ООО "ИН ФЕЛИБУС" от 15990 до 15990 8(993) 0111231 otradacat@gmail.com
Оператор абонентского отдела, оператор контактного центра "Совкомбанк" ПАО от 19600 до 19600 8(952) 9214556 elizavetavernova861@gmail.com
Упаковщик ООО Компания Медсклад от 20000 до 35000 8(951) 3849591, 8(913) 7089306
Кладовщик ООО Технология от 30000 до 35000 8(953) 8880351 garina@teh-rf.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кухонный рабочий МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15990 до 15990 8(38341) 21254 s_2_berdsk@edu54.ru
Мойщик посуды Престиж-Помощь, ООО от 18000 до 18000 8(913) 7995476
Техник-технолог, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Официант, официант в ресторан Престиж-Помощь, ООО от 18000 до 25000 8(913) 7450112
Секретарь руководителя МБУДО ДХШ "Весна" от 15990 до 18000 8(38341) 23419 vesna_culture@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 16000 до 18000 8(38341) 24309 bsk_sh10@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Престиж-Помощь, ООО от 18000 до 18000 8(913) 7995476
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрик цеха Солди ООО от 23000 до 25000 8(913) 9062963
Инструктор по лечебной физкультуре Юнона, ЦСПСиД МБУ от 23000 до 24000 8(38341) 20809 доб. 103 unona.berdsk@mail.ru
Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000 до 50000 8(38341) 24309 bsk_sh10@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБУ "ЦБС г. Бердска" от 15990 до 15990 8(38341) 30085 cbs.sv1@gmail.com
Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000 до 50000 8(38341) 24309 bsk_sh10@mail.ru
Подсобный рабочий ООО ПК "РиК" от 15990 до 25000 8(383) 2147938 pk.rik@yandex.ru
Сборщик изделий из пластмасс, сборщик окон пвх ООО ПК "РиК" от 25000 до 45000 8(383) 2147938 pk.rik@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Фармацевт Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ от 16000 до 16000 8(38341) 20051
Провизор-технолог Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ от 20135 до 20135 8(38341) 20051
Старший помощник Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиз. ресурсов) (по асу) ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области от 19500 до 24500 8(38341) 30492 vknovosibirsk@mil.ru
Провизор Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ от 20135 до 20135 8(38341) 20051
Инженер Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ от 15990 до 15990 8(38341) 20051
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области от 25600 до 31600 8(38341) 30492 vknovosibirsk@mil.ru
Кухонный рабочий МАДОУ № 4 от 15990 до 17000 8(38341) 53286 bsk_du04@mail.ru
Врач-уролог, взрослое поликлиническое отделение ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 50000 до 50000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Врач-хирург, взрослое поликлиническое отделение №1 ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 50000 до 50000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Врач-акушер-гинеколог, взрослое поликлиническое отделение №1 ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 49000 до 49000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Медицинская сестра, стоматологическое поликлиническое отделение ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 25000 до 25000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Формовщик теста, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинский регистратор, взрослое поликлиническое отделение №1 ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 20000 до 23000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Врач-офтальмолог, взрослое поликлиническое отделение №1 ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 50000 до 50000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Машинист-обходчик по котельному оборудованию Комбинат бытовых услуг, МУП от 20100 до 22000 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Диспетчер, такси, господдержка ИП Якутин Юрий Михайлович от 15990 до 15990 8(952) 9135186 tonusavtoprokat@mail.ru
Инструктор по спорту МБУ "Спортоград" от 16000 до 16000 8(952) 9056043 sportograd@yandex.ru
Секретарь руководителя ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 25000 до 28000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства инвалидов МБДОУЦРР № 28 "Огонек" от 15990 до 15990 8(38341) 44492 bsk_du28@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-стоматолог детский, стоматологическое поликлиническое отделение ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 45250 до 45250 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Машинист топливоподачи ООО "ТГК 1" от 21000 до 21000 8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
Педагог социальный МБОУ СОШ № 9 от 18000 до 25000 8(38341) 30314 bsk_sh09@mail.ru
Рабочий металлургического производства, рабочий по завеске деталей на автоматизированной линии полимерной окраски ПГС-К,ООО от 30000 до 40000 8(923) 1199605 personal@solos.ru
Врач-стоматолог-хирург, стоматологическое поликлиническое отделение. ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 45250 до 45250 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБУ "Спортоград" от 16000 до 17000 8(952) 9056043 sportograd@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-стоматолог-терапевт ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 45250 до 45250 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Разнорабочий ООО "Полесье" от 20000 до 30000 8(913) 7186066, 8(913) 7666481 polesie54@yandex.ru
Экономист, отдел платных услуг ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 35000 до 40000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Инженер, по работе в спецпрограмме гис жкх Комбинат бытовых услуг, МУП от 30000 до 30000 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Кассир, бухгалтер ООО УК "Вербена" от 17240 до 17240 8(68341) 55090
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений Комбинат бытовых услуг, МУП от 17000 до 17000 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Спартанец" от 15990 до 15990 8(913) 4864592
Мойщик посуды, в кафе ООО "Фортуна Плюс" от 16000 до 16000 8(983) 3047299 buh-fortuna@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15990 до 15990 8(38341) 21254 s_2_berdsk@edu54.ru
Горничная, горничная отеля Развитие ООО от 15990 до 15990 8(913) 9483428 otel-novii@mail.ru
Горничная ООО "Спартанец" от 15990 до 20000 8(913) 4864592
Разнорабочий ООО "Спартанец" от 18000 до 22000 8(913) 4864592
Разнорабочий ООО "Мясковъ" от 17600 до 19800 8(913) 9181703 bta@zakuski.su
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Специалист, системный администратор Комбинат бытовых услуг, МУП от 29800 до 32200 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Кухонный рабочий ООО "Спартанец" от 15990 до 20000 8(913) 4864592
Кладовщик Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 25000 до 25000 8(38341) 58201 pfalmaz@yandex.ru
Специалист по закупкам, специалист контрактной службы в области продаж по 44-фз ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 35000 до 40000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Водитель автомобиля, экспедитор, кат.в ООО "Мясковъ" от 40000 до 40000 8(913) 9181703 bta@zakuski.su
Слесарь аварийно-восстановительных работ Комбинат бытовых услуг, МУП от 18000 до 23000 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Машинист поточной линии формования хлебных изделий, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар МАОУ "Экономический лицей" от 23000 до 25000 8(38341) 23091 bsk_she@mail.ru
Заместитель Главный бухгалтер ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 45000 до 50000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15990 до 15990 8(38341) 45555, 8(913) 9399575 nustroeva.tatyana@yandex.ru
Младший воспитатель, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ СОШ № 4 от 15990 до 15990 8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Сиббиофарм,ПО ООО от 16000 до 17000 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264 kadri@sibbio.ru
Воспитатель, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ СОШ № 4 от 15990 до 15990 8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 16000 до 16000 8(38341) 43312 lds-berdsk@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 25 от 15990 до 15990 8(38341) 30675, 8(38341) 30686 bsk_du25@mail.ru
Продавец продовольственных товаров Птицефабрика Бердская ООО от 22000 до 25000 8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
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Источник: ЦЗН Бердска
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