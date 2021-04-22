Работа в Бердске: Инженера на зарплату 120 000 рублей срочно ищет компания

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "ТГК 1"
|от 16196 до 16196
|8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
|Администратор гостиницы (дома отдыха), в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|"Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО
|от 25000 до 35000
|8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
|Сторож (вахтер), в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|"Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО
|от 15990 до 15990
|8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
|Разнорабочий
|Санаторий Рассвет,ООО
|от 20000 до 20000
|8(913) 9505176
|Дежурный по зданию, пункт централизованной охраны
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"
|от 16000 до 16000
|8(38341) 22069
|Охранник
|ООО "ТД "Ювелир-Центр"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 30700 buh.yuvelircent@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Пекарь 3 разряда, хлебобулочное производство
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 15990 до 18000
|8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
|Кухонный рабочий, в счет квоты для трудоустройства несовершеннолетних
|"Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО
|от 18000 до 18000
|8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
|Заведующий хозяйством
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 25000 до 25000
|8(38341) 21254 bsk_sh02@mail.ru
|Машинист топливоподачи
|ООО "ТГК 1"
|от 21000 до 21000
|8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО "ПрофСервис"
|от 18000 до 18000
|8(38341) 53200 profservis@iberdsk.ru
|Водитель автомобиля, водитель автосамосвала категория с
|ООО "Стройинвест"
|от 70000 до 90000
|8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер, инженер-геодезист
|ООО "Стройинвест"
|от 100000 до 120000
|8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
|Электрогазосварщик, электросварщик с накс ск
|ООО "Стройинвест"
|от 90000 до 100000
|8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
|Электрогазосварщик, электросварщик с накс нгдо
|ООО "Стройинвест"
|от 100000 до 105000
|8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
|Инженер производственно-технического отдела
|ООО "Стройинвест"
|от 70000 до 100000
|8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
|Машинист экскаватора
|ООО "Стройинвест"
|от 100000 до 105000
|8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер-технолог, инженер проекта
|ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
|от 100000 до 100000
|8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
|Охранник, охранник в супермаркет "ясная поляна" на видеонаблюдение
|Мир вкуса, ООО
|от 22000 до 22000
|8(952) 9054977
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Продавец продовольственных товаров, хлебобулочные изделия
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 15990 до 18000
|8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|МАДОУ № 8
|от 25000 до 25000
|8(38341) 53273 sunny_dou@mail.ru
|Менеджер, по запуску инновационных проектов
|ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
|от 65000 до 65000
|8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Ассистент, проекта
|ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
|от 50000 до 50000
|8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
|Специалист по закупкам, непрямых материалов и услуг
|ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
|от 65000 до 65000
|8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер-механик, проекта
|ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
|от 100000 до 100000
|8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер, по автоматизации и электрификации проекта
|ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
|от 100000 до 100000
|8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
|Медицинская сестра
|ООО "РЦ"ОРТОС"
|от 22000 до 25000
|8(913) 7423411
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кухонный рабочий
|ООО "САН ВИТА"
|от 18975 до 18975
|8(983) 3096245 krinickiy.ev@gmail.com
|Инженер-проектировщик
|ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
|от 100000 до 100000
|8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-травматолог-ортопед
|ООО "РЦ"ОРТОС"
|от 50000 до 50000
|8(913) 7423411
|Инженер-конструктор, уличного игрового оборудования и мебели из лдсп
|ООО «Солгор»
|от 25000 до 30000
|8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор сварочного роботизированного комплекса
|ПГС-К,ООО
|от 30000 до 35000
|8(913) 7270006 personal@solos.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер по охране труда, специалист по охране труда
|ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
|от 65000 до 65000
|8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер, проекта по монтажу упаковочного оборудования
|ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
|от 100000 до 100000
|8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
|Врач-невролог
|ООО "РЦ"ОРТОС"
|от 55000 до 55000
|8(913) 7423411
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Начальник группы (в строительстве), начальник участка
|АО "БСТ"
|от 70000 до 70000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
|Инструктор, инструктор-спасатель
|Кристалл,АНО СК
|от 22000 до 28000
|8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
|Сторож (вахтер)
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
|Повар
|ООО "САН ВИТА"
|от 23000 до 25300
|8(983) 3096245 krinickiy.ev@gmail.com
|Кладовщик
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 30000 до 45000
|8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282 knp@dom-al.com
|Укладчик-упаковщик, хлебобулочное производство
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 15990 до 18000
|8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер, менеджер по продажам
|ООО «Солгор»
|от 20000 до 45000
|8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
|Директор технический
|АО "БСТ"
|от 120000 до 120000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
|Главный Инженер
|АО "БСТ"
|от 120000 до 120000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
|Столяр 4 разряда-6 разряда, изготовление деревянных изделий и мебели для детей
|ООО «Солгор»
|от 20000 до 35000
|8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
|Производитель работ (прораб) (в строительстве)
|АО "БСТ"
|от 60000 до 60000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
|Контрактный управляющий
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 25000 до 25000
|8(38341) 21254 bsk_sh02@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ТСЖ "Северный-256"
|от 15990 до 15990
|8(913) 0606014 tsgsever256@yandex.ru
|Инженер производственно-технического отдела
|АО "БСТ"
|от 45000 до 45000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
|Кухонный рабочий, господдержка
|ООО "ИН ФЕЛИБУС"
|от 15990 до 15990
|8(993) 0111231 otradacat@gmail.com
|Оператор абонентского отдела, оператор контактного центра
|"Совкомбанк" ПАО
|от 19600 до 19600
|8(952) 9214556 elizavetavernova861@gmail.com
|Упаковщик
|ООО Компания Медсклад
|от 20000 до 35000
|8(951) 3849591, 8(913) 7089306
|Кладовщик
|ООО Технология
|от 30000 до 35000
|8(953) 8880351 garina@teh-rf.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кухонный рабочий
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 21254 s_2_berdsk@edu54.ru
|Мойщик посуды
|Престиж-Помощь, ООО
|от 18000 до 18000
|8(913) 7995476
|Техник-технолог, хлебобулочное производство
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 15990 до 18000
|8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
|Официант, официант в ресторан
|Престиж-Помощь, ООО
|от 18000 до 25000
|8(913) 7450112
|Секретарь руководителя
|МБУДО ДХШ "Весна"
|от 15990 до 18000
|8(38341) 23419 vesna_culture@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 16000 до 18000
|8(38341) 24309 bsk_sh10@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Престиж-Помощь, ООО
|от 18000 до 18000
|8(913) 7995476
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрик цеха
|Солди ООО
|от 23000 до 25000
|8(913) 9062963
|Инструктор по лечебной физкультуре
|Юнона, ЦСПСиД МБУ
|от 23000 до 24000
|8(38341) 20809 доб. 103 unona.berdsk@mail.ru
|Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 25000 до 50000
|8(38341) 24309 bsk_sh10@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБУ "ЦБС г. Бердска"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 30085 cbs.sv1@gmail.com
|Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 25000 до 50000
|8(38341) 24309 bsk_sh10@mail.ru
|Подсобный рабочий
|ООО ПК "РиК"
|от 15990 до 25000
|8(383) 2147938 pk.rik@yandex.ru
|Сборщик изделий из пластмасс, сборщик окон пвх
|ООО ПК "РиК"
|от 25000 до 45000
|8(383) 2147938 pk.rik@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Фармацевт
|Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ
|от 16000 до 16000
|8(38341) 20051
|Провизор-технолог
|Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ
|от 20135 до 20135
|8(38341) 20051
|Старший помощник Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиз. ресурсов) (по асу)
|ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области
|от 19500 до 24500
|8(38341) 30492 vknovosibirsk@mil.ru
|Провизор
|Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ
|от 20135 до 20135
|8(38341) 20051
|Инженер
|Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ
|от 15990 до 15990
|8(38341) 20051
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
|ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области
|от 25600 до 31600
|8(38341) 30492 vknovosibirsk@mil.ru
|Кухонный рабочий
|МАДОУ № 4
|от 15990 до 17000
|8(38341) 53286 bsk_du04@mail.ru
|Врач-уролог, взрослое поликлиническое отделение
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 50000 до 50000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Врач-хирург, взрослое поликлиническое отделение №1
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 50000 до 50000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Врач-акушер-гинеколог, взрослое поликлиническое отделение №1
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 49000 до 49000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Медицинская сестра, стоматологическое поликлиническое отделение
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 25000 до 25000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Формовщик теста, хлебобулочное производство
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 15990 до 18000
|8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Медицинский регистратор, взрослое поликлиническое отделение №1
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 20000 до 23000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Врач-офтальмолог, взрослое поликлиническое отделение №1
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 50000 до 50000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Машинист-обходчик по котельному оборудованию
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 20100 до 22000
|8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
|Диспетчер, такси, господдержка
|ИП Якутин Юрий Михайлович
|от 15990 до 15990
|8(952) 9135186 tonusavtoprokat@mail.ru
|Инструктор по спорту
|МБУ "Спортоград"
|от 16000 до 16000
|8(952) 9056043 sportograd@yandex.ru
|Секретарь руководителя
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 25000 до 28000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства инвалидов
|МБДОУЦРР № 28 "Огонек"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 44492 bsk_du28@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-стоматолог детский, стоматологическое поликлиническое отделение
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 45250 до 45250
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Машинист топливоподачи
|ООО "ТГК 1"
|от 21000 до 21000
|8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
|Педагог социальный
|МБОУ СОШ № 9
|от 18000 до 25000
|8(38341) 30314 bsk_sh09@mail.ru
|Рабочий металлургического производства, рабочий по завеске деталей на автоматизированной линии полимерной окраски
|ПГС-К,ООО
|от 30000 до 40000
|8(923) 1199605 personal@solos.ru
|Врач-стоматолог-хирург, стоматологическое поликлиническое отделение.
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 45250 до 45250
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБУ "Спортоград"
|от 16000 до 17000
|8(952) 9056043 sportograd@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-стоматолог-терапевт
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 45250 до 45250
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Разнорабочий
|ООО "Полесье"
|от 20000 до 30000
|8(913) 7186066, 8(913) 7666481 polesie54@yandex.ru
|Экономист, отдел платных услуг
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 35000 до 40000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Инженер, по работе в спецпрограмме гис жкх
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 30000 до 30000
|8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
|Кассир, бухгалтер
|ООО УК "Вербена"
|от 17240 до 17240
|8(68341) 55090
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 17000 до 17000
|8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "Спартанец"
|от 15990 до 15990
|8(913) 4864592
|Мойщик посуды, в кафе
|ООО "Фортуна Плюс"
|от 16000 до 16000
|8(983) 3047299 buh-fortuna@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 21254 s_2_berdsk@edu54.ru
|Горничная, горничная отеля
|Развитие ООО
|от 15990 до 15990
|8(913) 9483428 otel-novii@mail.ru
|Горничная
|ООО "Спартанец"
|от 15990 до 20000
|8(913) 4864592
|Разнорабочий
|ООО "Спартанец"
|от 18000 до 22000
|8(913) 4864592
|Разнорабочий
|ООО "Мясковъ"
|от 17600 до 19800
|8(913) 9181703 bta@zakuski.su
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Специалист, системный администратор
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 29800 до 32200
|8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
|Кухонный рабочий
|ООО "Спартанец"
|от 15990 до 20000
|8(913) 4864592
|Кладовщик
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 25000 до 25000
|8(38341) 58201 pfalmaz@yandex.ru
|Специалист по закупкам, специалист контрактной службы в области продаж по 44-фз
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5:24:064/22/2021
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