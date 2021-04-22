Сибиряк спалил 63 дачи в СНТ и попал на 31 млн рублей
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Сибиряк спалил 63 дачи в СНТ и попал на 31 млн рублей

5:28:194/22/2021Фото: pixabay.com
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На дачника завели уголовное дело по причине неосторожного обращения с огнем.

От пожара пострадало имущество 63 человек

23 апреля прошлого года в Новосибирской области дачник поджог сухую траву, после чего начался пожар на территории 7 садовых товариществ. В результате ущерб оценен в 31 млн рублей, мужчину будут судить. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Уточняется, что житель Новосибирска на своем дачном участке в пос. Порос выжигал сухую траву. Он не убедился, что она не горит и ушел в дом, где употреблял алкоголь. В результате огонь разгорелся из-за сильного ветра и перешел на ближайший участок, а после на следующие. Дома уничтожены в садовых обществах "Кристал", "Дружба-2", "Мошковское", "Обское", "Сапфир", "Надежда" и "Микрон". Всего от пожара пострадало имущество 63 человек.

На дачника завели уголовное дело по факту уничтожения и повреждения чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем. Оно направлено в суд Мошковского района.

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дачапожаруголовное дело
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