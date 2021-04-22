Катафалк выбросило в кювет на трассе: Гроб вылетел на дорогу
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Катафалк выбросило в кювет на трассе: Гроб вылетел на дорогу

5:36:454/22/2021Фото: "Инцидент Барнаул"
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В ДТП никто не пострадал.

В катафалке не было ни усопших, ни пассажиров

22 апреля в Алтайском крае произошла авария с участием катафалка и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

ДТП произошло утром на 71-м километре трассы А-321. Водитель катафалка двигался в сторону Павловска. При попытке обгона ВАЗ-2107 он не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. В итоге ритуальный автомобиль перевернулся и оказался в кювете. Катафалк приземлился на крышу, поэтому гроб выпал из салона. ВАЗ выехал за пределы проезжей части, но остался на колёсах.

Пострадавших в аварии нет. Уточняется, что в катафалке не находилось умерших или пассажиров. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства.

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ДТПавариякатафалк
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