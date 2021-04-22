Катафалк выбросило в кювет на трассе: Гроб вылетел на дорогу

22 апреля в Алтайском крае произошла авария с участием катафалка и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
ДТП произошло утром на 71-м километре трассы А-321. Водитель катафалка двигался в сторону Павловска. При попытке обгона ВАЗ-2107 он не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. В итоге ритуальный автомобиль перевернулся и оказался в кювете. Катафалк приземлился на крышу, поэтому гроб выпал из салона. ВАЗ выехал за пределы проезжей части, но остался на колёсах.
Пострадавших в аварии нет. Уточняется, что в катафалке не находилось умерших или пассажиров. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства.