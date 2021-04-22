Прыгнувшего в реку сибиряка не нашли спасатели: Он исчез
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Прыгнувшего в реку сибиряка не нашли спасатели: Он исчез

8:19:024/22/2021Фото: pixabay.com
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Очевидцы утверждают, что мужчина прыгнул с тороса в реку утром 22 апреля.

Прохожие кричали ему, чтобы не ходил

В центре Томска мужчина вышел на лёд. Свидетели рассказали, что он прыгнул с тороса в Томь. Спасатели не смогли никого найти.

- Утром 22 апреля в оперативные службы города поступило сообщение о том, что на реке Томи напротив библиотеки имени Пушкина на краю торосов (более 150 метров от берега) находится человек, — отметили в МЧС региона.

Очевидцы утверждают, что мужчина прыгнул с тороса в реку утром, в 8:15. Спасатели осмотрели акваторию, но не смогли найти мужчину, добавили в МЧС.

- Лично наблюдал за этим человеком, поперся к реке, ребята проходившие тоже кричали ему, чтобы не ходил. Буквально пару секунд, и человек, вышедший на лед, исчез, — рассказали свидетели.

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ледтомьспасатели
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