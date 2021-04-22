Подростки издеваются над дочерью фронтовика: СК начал проверку в Новосибирске
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Подростки издеваются над дочерью фронтовика: СК начал проверку в Новосибирске

7:29:214/22/2021Фото: Калуга-Поиск
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Пенсионерка стала жертвой скучающей молодежи. Ради забавы они кидаются палками и нецензурно выражаются ей в след.

СК проверит действия подростков, обижающих пенсионерку

У жительницы Первомайского района Новосибирска с марта 2021 года жизнь превратилась в кошмар. 72-летнюю женщину стали терроризировать подростки, которые то стучат в дверь, то ругаются матом на женщину, то кидают палками в ее сторону.

После того, как история стала известной, Следственный комитет решил проверить действия хулиганов.

У потерпевшей отец — фронтовик. Он дошел до Берлина и только в 1946 году сумел попасть домой.

Данное отношение к женщине преклонного возраста недопустимо, считают правоохранители: принять меры нужно сейчас, пока у молодых людей есть шанс исправить ситуацию.

- По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила 22 апреля Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области.

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подросткипенсионерка
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