Подростки издеваются над дочерью фронтовика: СК начал проверку в Новосибирске

У жительницы Первомайского района Новосибирска с марта 2021 года жизнь превратилась в кошмар. 72-летнюю женщину стали терроризировать подростки, которые то стучат в дверь, то ругаются матом на женщину, то кидают палками в ее сторону.
После того, как история стала известной, Следственный комитет решил проверить действия хулиганов.
У потерпевшей отец — фронтовик. Он дошел до Берлина и только в 1946 году сумел попасть домой.
Данное отношение к женщине преклонного возраста недопустимо, считают правоохранители: принять меры нужно сейчас, пока у молодых людей есть шанс исправить ситуацию.
- По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила 22 апреля Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области.