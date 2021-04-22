Что нужно делать 24 апреля 2021 года на Лазареву субботу?

24 апреля, за день до Вербного воскресенья, православные отметят Лазареву субботу. Эти два праздника неразрывно связаны между собой и отмечаются подряд, но на самом деле в истории между ними был разрыв почти 2 месяца.
События этой субботы описаны в Евангелии от Иоанна.
В местечке Вифания, что неподалеку от Иерусалима, Иисус часто останавливался в доме человека по имени Лазарь. Они жил там со своими двумя сестрами. Иисус и Лазарь часто вели беседы и их считали друзьями. Однажды Лазарь сильно заболел. Его сестры послали весточку Иисусу с этой горькой вестью и с просьбой спасти Лазаря. На что Иисус ответил, что Лазарь умер, но смерть его будет временной и во Славу Божию.
Когда Иисус прибыл в Вифанию, Лазарь уже 4 дня как скончался. Его сестра Марфа посетовала. что Иисус не успел его спасти, на что Иисус ей ответил, что тот, кто истинно верует, никогда не умрет. ОН вознес благодарственные молитвы Богу и велел своим ученикам отодвинуть камень, за которым в пещере находился гроб Лазаря. Когда камень был отодвинут. Иисус велел Лазарю встать и выйти из гроба. Так и случилось.
Вести о чудесном воскрешении четырёхдневного Лазаря быстро стали распространяться по округе. Именно из-за этого чуда жители Иерусалима так торжественно встречали Иисуса в Иерусалиме в Вербное воскресенье.
Что нужно делать?
В этот день начинают заготавливать вербы для празднования завтра Вербного воскресенья. Освящение их начинается уже в Лазареву субботу.
На праздничном богослужении в этот день священнослужители впервые за время Великого поста ведут службы в белых одеждах, символизирующих свет из гроба Лазаря. В этот день люди возносят молитвы об укреплении собственной веры, об исцелении болезней.
Также в этот день вечером семьи собираются за праздничным столом. Шумные гуляния и веселье запрещены, но в этот день разрешается съесть немного рыбной икры. Также на стол принято готовить гороховые и гречневые блюда. Это связано с тем, что впереди самая строгая неделя поста - Страстная. Можно выпить немного красного вина, разбавленного водой.
Что нельзя делать в этот день
Считается, что на Лазареву субботу нельзя убираться и заниматься рукоделием. Не разрешаются работы на земле.
Сегодня запрещены молитвы о материальном.
Запрещается ругаться и спорить, говорить злые слова.
Обижаться и обижать окружающих.
Нельзя топтать крошки на полу.