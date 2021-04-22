Что нужно делать 24 апреля 2021 года на Лазареву субботу?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что нужно делать 24 апреля 2021 года на Лазареву субботу?

10:20:234/22/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Вести о чудесном воскрешении четырёхдневного Лазаря быстро стали распространяться по округе. Именно из-за этого чуда жители Иерусалима так торжественно встречали Иисуса в Иерусалиме в Вербное воскресенье. 

открытка
В этот день произошло воскрешение четырёхдневного Лазаря

24 апреля, за день до Вербного воскресенья, православные отметят Лазареву субботу. Эти два праздника неразрывно связаны между собой и отмечаются подряд, но на самом деле в истории между ними был разрыв почти 2 месяца.

События этой субботы описаны в Евангелии от Иоанна.

В местечке Вифания, что неподалеку от Иерусалима, Иисус часто останавливался в доме человека по имени Лазарь. Они жил там со своими двумя сестрами. Иисус и Лазарь часто вели беседы и их считали друзьями. Однажды Лазарь сильно заболел. Его сестры послали весточку Иисусу с этой горькой вестью и с просьбой спасти Лазаря. На что Иисус ответил, что Лазарь умер, но смерть его будет временной и во Славу Божию.

Когда Иисус прибыл в  Вифанию, Лазарь уже 4 дня как скончался. Его сестра Марфа посетовала. что Иисус не успел его спасти, на что Иисус ей ответил, что тот, кто истинно верует, никогда не умрет. ОН вознес благодарственные молитвы Богу и велел своим ученикам отодвинуть камень, за которым в пещере находился гроб Лазаря. Когда камень был отодвинут. Иисус велел Лазарю встать и выйти из гроба. Так и случилось.

Вести о чудесном воскрешении четырёхдневного Лазаря быстро стали распространяться по округе. Именно из-за этого чуда жители Иерусалима так торжественно встречали Иисуса в Иерусалиме в Вербное воскресенье.

Что нужно делать?


В этот день начинают заготавливать вербы для празднования завтра Вербного воскресенья. Освящение их начинается уже в Лазареву субботу.

На праздничном богослужении в этот день священнослужители впервые за время Великого поста ведут службы в белых одеждах, символизирующих свет из гроба Лазаря. В этот день люди возносят молитвы об укреплении собственной веры, об исцелении болезней.

Также в этот день вечером семьи собираются за праздничным столом. Шумные гуляния и веселье запрещены, но в этот день разрешается съесть немного рыбной икры. Также на стол принято готовить гороховые и гречневые блюда. Это связано с тем, что впереди самая строгая неделя поста - Страстная. Можно выпить немного красного вина, разбавленного водой.

Что нельзя делать в этот день


Считается, что на Лазареву субботу нельзя убираться и заниматься рукоделием. Не разрешаются работы на земле.

Сегодня запрещены молитвы о материальном.

Запрещается ругаться и спорить, говорить злые слова.

Обижаться и обижать окружающих.

Нельзя топтать крошки на полу.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традицииЛазарева субботакак правильно. праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы заготавливаете вербы заранее?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Салют Победы-2021 прогремит 9 мая в 22.00 в Новосибирске. Полная программа праздника
    10:21:22 4/22/2021
    Салют Победы-2021 прогремит 9 мая в 22.00 в Новосибирске. Полная программа праздника
    Что нужно делать 24 апреля 2021 года на Лазареву субботу?
    10:20:23 4/22/2021
    Что нужно делать 24 апреля 2021 года на Лазареву субботу?
    БердскДачные автобусы отменили из Бердска. Кому из дачников повезло в Новосибирской области
    9:36:04 4/22/2021
    Дачные автобусы отменили из Бердска. Кому из дачников повезло в Новосибирской области
    Выплаты беременным 2021: кому назначил ежемесячное пособие 6350 рублей Владимир Путин и как подать заявление
    9:31:30 4/22/2021
    Выплаты беременным 2021: кому назначил ежемесячное пособие 6350 рублей Владимир Путин и как подать заявление
    Когда высаживать капусту в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    9:20:03 4/22/2021
    Когда высаживать капусту в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    Салют на 9 мая отменили в Новосибирске. Но на парад Победы приглашают без ограничений
    9:04:25 4/22/2021
    Салют на 9 мая отменили в Новосибирске. Но на парад Победы приглашают без ограничений
    Неполная семья 2021 - это какая: кому новая положена выплата 5650 от Путина
    9:00:49 4/22/2021
    Неполная семья 2021 - это какая: кому новая положена выплата 5650 от Путина
    Хлеставшего пасынка шнуром судят в Новосибирской области: Ребенок 3 недели лечился
    8:38:47 4/22/2021
    Хлеставшего пасынка шнуром судят в Новосибирской области: Ребенок 3 недели лечился
    11 мая ‒ Радоница-2021: молитва об усопших в домашних условиях и как помянуть, если не можешь приехать на кладбище
    8:20:27 4/22/2021
    11 мая ‒ Радоница-2021: молитва об усопших в домашних условиях и как помянуть, если не можешь приехать на кладбище
    Прыгнувшего в реку сибиряка не нашли спасатели: Он исчез
    8:19:02 4/22/2021
    Прыгнувшего в реку сибиряка не нашли спасатели: Он исчез