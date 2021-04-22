Хлеставшего пасынка шнуром судят в Новосибирской области: Ребенок 3 недели лечился
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Хлеставшего пасынка шнуром судят в Новосибирской области: Ребенок 3 недели лечился

8:38:474/22/2021Фото: Pixabay
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За преступление, совершенное в отношении малыша, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В суд направлено дело об избиении малолетнего ребенка

В прокуратуре Болотниковского района подготовлены документы по обвинению в нанесении побоев малолетнему ребенку. Жителя города Болотное будут судить по статье о причинение легкого вреда здоровью при помощи предмета, используемого в качестве оружия.

В январе 2021 года мужчина решил наказать своего пасынка и нанес ему не меньше 10 ударов шнуром от микроволновки. Ребенок не побоялся рассказать о случившемся знакомым взрослым. Те, в свою очередь, донесли информацию до органов правопорядка. Для лечения после «воспитательных работ» ребенку потребовалось не меньше трех недель, проведенных в медицинском учреждении.

За преступление, совершенное в отношении малыша, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Судье Болотниковского судебного участка №1 направлено данное уголовное дело для рассмотрения.

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