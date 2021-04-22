Цены на продукты в России обогнали инфляцию почти в три раза

Несмотря на то, что правительство утвердило список из 24 социально значимых продуктов, рост цен на которые пообещали сдерживать. В январе рост составил 13,3%, в феврале - 15,4%. В марте 2021 года продукты подорожали в российских магазинах на 15,6%. Это почти в три раза выше официального уровня инфляции, которая на 15 марта текущего года составила 5,8%, сообщают "Ведомости".
По данным Росстата, более других продуктов за год подорожал картофель (+58,9%), морковь (+47,6%), сахар (+44,7%), яйца (+32,3%), гречневая крупа (+34,8%) и подсолнечное масло (+26,9%). В некоторых регионах социально значимые продукты подорожали на 19–21%.
Эксперты называют несколько причин роста цен на продовольствие, в том числе уменьшение объемов производства сельсхозтоваров, подорожание зерна на мировых рынках, подорожание импортного оборудования и сырья.
Между тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в феврале президент Владимир Путин, обративший внимание на резкий рост цен на еду, поручил разработать меры по сдерживанию стоимости на основные продукты - муку, сахар и подсолнечное масло.