С Вербным воскресеньем-2021: Красивые весенние картинки и поздравления на 25 апреля
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С Вербным воскресеньем-2021: Красивые весенние картинки и поздравления на 25 апреля

5:45:334/23/2021Фото: fresh-cards
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Чудесные православные поздравления и открытки на Вербное воскресенье.

25 апреля - Вербное воскресенье


25 апреля 2021 года все православные будут отмечать Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

В этот день принято посещать красивые богослужения и освящать вербы, а затем хранить их весь год в доме - они будут защищать вас на протяжении года от неприятностей и бед.

***

Верба пусть оберегает
Вас от горечи обид.
И Господь пусть помогает
В сердце лишь добро хранить.

В жизни мир и вдохновенье
Место главное займут.
С добрым Вербным воскресеньем!
Пусть в душе царит уют!

25 апреля - Вербное воскресенье

Пусть с вербной веточкой в ваш дом
Приходит умиротворенье,
Пусть будет счастлив каждый в нём
Не только в это воскресенье.

Пускай любовь своим крылом
Укроет вас от зла и бед,
Пусть озаряет всё кругом
Священной веры чистый свет!

25 апреля - Вербное воскресенье

С Вербным Воскресеньем вас,
Вам желаю в светлый час:
Сердце чтоб добро хранило,
Много счастья чтобы было.

Пусть вера в вас всегда живёт,
Душа любовь пусть обретёт
Пусть ангел мир с добром хранит,
От бед пусть всех вас защитит!

25 апреля - Вербное воскресенье

Вербы веточка сегодня
Озаряет чудеса —
Милосердно, благородно,
Охраняет все дома!

Вы поставьте непременно
Вербы веточку себе.
Так спокойно и забвенно
Чтобы стало на душе!

Отступили чтоб печали,
Грусти, страхи, беды прочь.
Пусть Господь благословляет
И всегда спешит помочь!

25 апреля - Вербное воскресенье

С дыханием весны, цветеньем
К нам Вербное приходит Воскресенье...
Пускай оно подарит всем надежду
И оградит от помыслов мятежных.

Пускай в сердцах у каждого любовь
Отыщет добрый и надёжный кров.
Пусть будет счастьем дом согрет,
Глаза и лица излучают свет!

По материалам сайтов pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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