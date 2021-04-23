Клубнику, микрозелень и съедобные цветы представили заместителю Губернатора Ирине Мануйловой

Как подчеркнула Ирина Мануйлова, технологии выращивания овощных культур, клубники, зелени и съедобных цветов в условиях закрытого грунта и искусственного микроклимата в вертикальных фермах разработаны и внедрены в производство компанией iFarm при поддержке Правительства Новосибирской области.
«Предпринимателям была оказана поддержка в рамках региональной программы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской области». По результатам 2020 года 20 проектов получили поддержку по данной программе, и интерес к ней растет, – как и качество заявок. Более интересными и насыщенными становятся проекты. Один из них – проект компании iFarm состоялся в течение двух лет, в него было вложено 3 млн рублей из регионального бюджета, столько же вложили сами предприниматели. В результате получился достаточно интересный проект сити-фермерства, очень востребованный в условиях пандемии. Реализуемая в регионе программа «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» направлена не просто на вложение средств в предпринимательство и его переход на высокие технологии, но и на развитие научной среды», – прокомментировала Ирина Мануйлова.
Перед запуском в промышленную эксплуатацию все технологии проходят многократные испытания в лабораториях iFarm, а также тестируются на опытных производствах. По итогам экспериментов создаются агрономические технологические карты – «рецепты» выращивания культур, в которых содержатся все необходимые параметры по питанию, микроклимату, температуре, влажности, уровню СО2, соблюдение которых гарантирует высокую урожайность, вкусовые и питательные качества растений.
Также участники пресс-тура ознакомились с проектами акселерационной программы «А:Старт» – одного из крупных бизнес-ускорителей страны. В 2021 году на участие в программе было подано 179 заявок. Победителями, то есть – резидентами Академпарка, стали 49 команд. В 2021 году участие в весенней акселерационной сессии приняли 32 студента новосибирских вузов (НГУ, НГУАДИ, НГУЭУ и др.), 10 сотрудников научно-исследовательских институтов (ИЦиГ СО РАН, Институт теплофизики РАН, Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, ИЯФ СО РАН, Институт систем информатики СО РАН, Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий СО РАН). Всего от научных сотрудников, аспирантов и студентов поступило порядка 80 заявок. Средний возраст участников – 30 лет.
Напомним, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Это позволит Новосибирской области сконцентрировать дополнительные усилия на реализации проекта «Академгородок 2.0». В этом году продолжится изготовление технологического оборудования для ЦКП «СКИФ», начнутся работы на строительной площадке.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области