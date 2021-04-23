Клубнику, микрозелень и съедобные цветы представили заместителю Губернатора Ирине Мануйловой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Клубнику, микрозелень и съедобные цветы представили заместителю Губернатора Ирине Мануйловой

3:21:094/23/2021Фото: pixabay.com
0

Технологии сити-фермерства – выращивания в условиях искусственного микроклимата в вертикальных фермах овощных культур и клубники, а также микрозелени и съедобных цветов, 23 апреля в ходе пресс-тура в Академпарк Новосибирского научного центра (ННЦ) представлены заместителю Губернатора Новосибирской области Ирине Мануйловой и представителям СМИ региона.

Клубнику, микрозелень и съедобные цветы представили заместителю Губернатора Ирине Мануйловой


Как подчеркнула Ирина Мануйлова, технологии выращивания овощных культур, клубники, зелени и съедобных цветов в условиях закрытого грунта и искусственного микроклимата в вертикальных фермах разработаны и внедрены в производство компанией iFarm при поддержке Правительства Новосибирской области.

«Предпринимателям была оказана поддержка в рамках региональной программы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской области». По результатам 2020 года 20 проектов получили поддержку по данной программе, и интерес к ней растет, – как и качество заявок. Более интересными и насыщенными становятся проекты. Один из них – проект компании iFarm состоялся в течение двух лет, в него было вложено 3 млн рублей из регионального бюджета, столько же вложили сами предприниматели. В результате получился достаточно интересный проект сити-фермерства, очень востребованный в условиях пандемии. Реализуемая в регионе программа «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» направлена не просто на вложение средств в предпринимательство и его переход на высокие технологии, но и на развитие научной среды», – прокомментировала Ирина Мануйлова.

Перед запуском в промышленную эксплуатацию все технологии проходят многократные испытания в лабораториях iFarm, а также тестируются на опытных производствах. По итогам экспериментов создаются агрономические технологические карты – «рецепты» выращивания культур, в которых содержатся все необходимые параметры по питанию, микроклимату, температуре, влажности, уровню СО2, соблюдение которых гарантирует высокую урожайность, вкусовые и питательные качества растений.

Также участники пресс-тура ознакомились с проектами акселерационной программы «А:Старт» – одного из крупных бизнес-ускорителей страны. В 2021 году на участие в программе было подано 179 заявок. Победителями, то есть – резидентами Академпарка, стали 49 команд. В 2021 году участие в весенней акселерационной сессии приняли 32 студента новосибирских вузов (НГУ, НГУАДИ, НГУЭУ и др.), 10 сотрудников научно-исследовательских институтов (ИЦиГ СО РАН, Институт теплофизики РАН, Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, ИЯФ СО РАН, Институт систем информатики СО РАН, Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий СО РАН). Всего от научных сотрудников, аспирантов и студентов поступило порядка 80 заявок. Средний возраст участников – 30 лет.

Напомним, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Это позволит Новосибирской области сконцентрировать дополнительные усилия на реализации проекта «Академгородок 2.0». В этом году продолжится изготовление технологического оборудования для ЦКП «СКИФ», начнутся работы на строительной площадке.

Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
клубникамикрозеленьакадемпарк
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Новосибирске ограничат движение из-за эстафеты в честь Дня Победы 24 апреля
    3:10:11 4/23/2021
    В Новосибирске ограничат движение из-за эстафеты в честь Дня Победы 24 апреля
    БердскБизнесмен Илющенко снова проиграл суд мэрии по земле набережной: Когда отдаст ее Бердску?
    3:08:04 4/23/2021
    Бизнесмен Илющенко снова проиграл суд мэрии по земле набережной: Когда отдаст ее Бердску?
    БердскОткрытое письмо мэру Бердска: 79 учителей лицея №7 требуют экс-директора Татьяну Смирнову
    2:56:09 4/23/2021
    Открытое письмо мэру Бердска: 79 учителей лицея №7 требуют экс-директора Татьяну Смирнову
    БердскПес разорвал щеку: 5-летнего мальчика навестил в больнице начальник СК Бердска Станислав Лейба
    2:48:45 4/23/2021
    Пес разорвал щеку: 5-летнего мальчика навестил в больнице начальник СК Бердска Станислав Лейба
    Детский сад разрешили оплачивать деньгами из маткапитала
    2:42:46 4/23/2021
    Детский сад разрешили оплачивать деньгами из маткапитала
    Стрельба на детской площадке: В Новосибирске питбуль бросился на ребенка
    2:41:07 4/23/2021
    Стрельба на детской площадке: В Новосибирске питбуль бросился на ребенка
    1 мая – окончание Великого поста 2021: что едят православные верующие на Страстной неделе
    2:20:01 4/23/2021
    1 мая – окончание Великого поста 2021: что едят православные верующие на Страстной неделе
    Новые подробности трагедии на Кольцевой дороге в Петербурге: После тройного ДТП из загоревшегося ВАЗа извлекли тела
    2:02:52 4/23/2021
    Новые подробности трагедии на Кольцевой дороге в Петербурге: После тройного ДТП из загоревшегося ВАЗа извлекли тела
    БердскОбязаны ли идти до класса босиком забывшие сменку ученики школы №12 - ответ руководства из-за скандального видео
    1:54:49 4/23/2021
    Обязаны ли идти до класса босиком забывшие сменку ученики школы №12 - ответ руководства из-за скандального видео
    Открытки с 1 Мая Советских времен
    1:40:59 4/23/2021
    Открытки с 1 Мая Советских времен