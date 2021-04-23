Собиравший селедку на берегу пенсионер поскользнулся и скончался

22 апреля на Сахалине на побережье выбросились тонны сельди. Жители острова, вооружившись ведрами и мешками, пошли собирать ценный продукт.
65-летний мужчина также вышел на сбор рыбы. В какой-то момент он поскользнулся и упал в воду. Очевидцы бросились к нему и попытались оказать помощь, но мужчина был уже мертв. Приехавшая «скорая» зафиксировала смерть вследствие удушья.
По факту смерти проводится проверка. Выброс рыбы на побережье Корсаковского района острова Сахалин связывают с нерестом тихоокеанской сельди.