Собиравший селедку на берегу пенсионер поскользнулся и скончался
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23.04
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Собиравший селедку на берегу пенсионер поскользнулся и скончался

10:29:494/23/2021Фото: Pixabay
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Очевидцы бросились к нему и попытались оказать помощь, но мужчина был уже мертв. Приехавшая «скорая» зафиксировала смерть вследствие удушья.

Мужчина умер во время сбора рыбы


22 апреля на Сахалине на побережье выбросились тонны сельди. Жители острова, вооружившись ведрами и мешками, пошли собирать ценный продукт.

65-летний мужчина также вышел на сбор рыбы. В какой-то момент он поскользнулся и упал в воду. Очевидцы бросились к нему и попытались оказать помощь, но мужчина был уже мертв. Приехавшая «скорая» зафиксировала смерть вследствие удушья.

По факту смерти проводится проверка. Выброс рыбы на побережье Корсаковского района острова Сахалин связывают с нерестом тихоокеанской сельди.

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берегрыбамужчина умер
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