Полнолуние 27 апреля 2021: что нельзя и что нужно успеть сделать в этот опасный день Кровавой луны
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Полнолуние 27 апреля 2021: что нельзя и что нужно успеть сделать в этот опасный день Кровавой луны

5:20:174/23/2021Фото: pxhere
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В этот же день прекращается относительно спокойствие, которое сопровождало нас последние 2 месяца - 27 апреля начнет свое ретроградное движение Плутон.

Полнолуние. красная луна
Красную Луну можно будет увидеть 27 апреля 2021 года


Первое в 2021 году Суперлуние совпадает с Полнолунием, которое случится 27 апреля. В этот день полнолуние произойдет на максимально приближенном к Земле расстоянии- в своем перигее. Из за этого Луна будет казаться значительно больше и будет подсвечена красным светом. Из-за этого такое явление называют Красная или Багровая Луна.

Произойдет это в 6.33 минуты по московскому времени в созвездии Скорпиона. Красную Луну можно будет еще наблюдать в течение двух-трех последующих дней.

В этот же день прекращается относительно спокойствие, которое сопровождало нас последние 2 месяца - 27 апреля начнет свое ретроградное движение Плутон. До этого дня планеты все двигались прямо и ретроградности не наблюдалось. Эта планета отмечает за наше внутренне состояние и его гармонию С 27 апреля нас начнет беспокоить такое положение вещей, как необходимость одновременно жить по старому и непременно начать что-то новое. Эти два желания постоянно будут бороться в нас, показывая нашу нерешительность. мы все словно начнем топтаться на месте. Во время ретроградного Плутона могут быть довольно частыми конфликты в коллективах, так как он ответственен за общение в коллективах.

Что нельзя?


Учитывая два этих неблагоприятных фактора - Суперлуние и ретроградный Плутон, астрологи рекомендуют минимизировать наше общение, постараться держать свои эмоции под контролем, не браться за новые начинания и не заключать никаких договоров и сделок.

Энергия, которая будет бить в вас ключом в Полнолуние. вполне способна сыграть против вас злую шутку из-за начавшегося ретроградного движения Плутона.

Нельзя начинать новые отношения и выяснять отношения в старых.

Не рекомендуется идти на переговоры с руководством с просьбами повысить вас или вашу зарплату.

Не рекомендуется совершать крупные покупки, если они спонтанные, а также делать инвестирование в какие-либо проекты.

Нельзя стричься, подстригать ноги, ходить к косметологу, проводить плановые операции, не рекомендовано употреблять алкоголь и большие количества кофе.

Что можно?


Рекомендуется в этот день начать выполнять проекты или претворять в жизнь те планы, которые вы уже давно себе наметили все тщательно продумали. Но не стоит действовать сгоряча - если таких планов не было, не начинайте в спешке быстро придумывать, что вам сделать.

Если вы творческая личность, сегодня вы вполне сможете себя реализовать, начав что-то творит своими руками.

Стоит больше уделить внимания вашим романтическим отношениям. Проявления любви в этот день очень благоприятны - сегодня можно укрепить даже самые давние отношения и привнести в них нечто новое и освежающее. Но день не подходит для новых знакомств - новые отношения, завязавшиеся в этот день будут излишне агрессивными.

Сегодня день хорошо подходит (особенно его утро) для того, чтобы наладить взаимоотношения с теми, с кем вы в ссоре или на кого-то обижены. Стоит помириться, пока Плутон еще больше не ухудшил ваши отношения.

 

 

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полнолуниесуперлуние. красная лунаретроградный плутон
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