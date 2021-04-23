Мавзолей с дедушкой Лениным закрывают в Москве с 23 апреля 2021
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Мавзолей с дедушкой Лениным закрывают в Москве с 23 апреля 2021

5:13:564/23/2021Фото: pixabay.com
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Доступ в мавзолей прекратили в ноябре прошлого года в связи с пандемией. 17 апреля 2021 его снова открыли для посетителей.

17 апреля снова открыли доступ для посетителей


Допуск в Мавзолей посетителей будет органичен с 23 апреля по 14 мая по случаю празднования Дня Победы. Также нельзя будет посетить некрополь у Кремлевской стены.

- В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая 2021 года осуществляться не будет, – сообщили в ФСО РФ.

Напомним, что доступ в мавзолей прекратили в ноябре прошлого года в связи с пандемией. 17 апреля 2021 его снова открыли для посетителей.

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день победызакрытиемавзолей
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