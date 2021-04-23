Детский стационар в Оби открылся после реконструкции

В церемонии его открытия 23 апреля принял участие первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.
Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов совместно с руководством областного минздрава и города Обь, депутатами Законодательного Собрания региона посетил реконструированный детский стационар, ознакомился с организацией работы приемного покоя и осмотрел отремонтированные помещения детского отделения стационара.
Ранее детский стационар больницы располагался в старом неприспособленном здании 1955 года постройки. В настоящее время завершен второй этап реконструкции больничного комплекса ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница». Комплексная реконструкции здания для размещения стационара проведена по адресу ул. Железнодорожная, 7. На втором этаже здесь теперь будет находиться детское отделение на 19 койко-мест общей площадью более 438 кв. метров. На 1 этаже расположился диагностический блок (кабинеты эндоскопии, УЗИ, функциональной диагностики, рентген кабинет, кабинет флюорографии), приемные отделения для детского и взрослого терапевтических отделений.
«Необходимость иметь детский стационар такого уровня в городе Оби назрела давно. По поручению Губернатора Андрея Травникова с участием депутатов Законодательного собрания, министерства здравоохранения Новосибирской области были найдены такие решения. Для организации стационара из областного бюджета было выделено порядка 179 млн рублей, а в этом году производится дооснащение стационара медицинской техникой и мебелью еще на 114 млн рублей», – рассказал Юрий Петухов. Говоря о дальнейшем развитии системы здравоохранения г. Оби, первый заместитель Губернатора подчеркнул, что в следующем году в городе планируется приступить к организации центра амбулаторной онкологической помощи для ранней диагностики онкологических заболеваний.
По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, в рамках развития первичной медико-санитарной помощи на территории г. Оби в ближайшем будущем планируется также начать строительство новой современной поликлиники.
Появление детского стационара высоко оценили и присутствующие на церемонии депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.
Депутат Законодательного Собрания, главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов отметил, что открытие детского стационара – знаковое событие для коллег. Стационар находится в комплексе большого многопрофильного стационара, здесь есть доктора всех профилей, которые могут привлекаться для консультаций, и замечательная диагностическая база. «Мы сегодня понимаем, что самое востребованное направление связано с лечением заболеваний бронхолегочного аппарата. Это будет не просто стационар оказания неотложной помощи, но и этап лечения ребятишек, которые прошли уже специализированный этап лечения в Новосибирской областной клинической больнице. Сегодня я хочу поздравить жителей с тем, что мы получили такие замечательные условия детского стационара», – отметил он.
Депутат Законодательного Собрания Глеб Поповцев отметил, что медучреждение обслуживает не только г. Обь, но и близлежащие территории Толмачевского сельсовета, который на сегодняшний день является самым быстрорастущим сельсоветом Новосибирской области. «Мы понимаем, что данная больница была крайне необходимая. В этом году должен открыться и новый ФАП в селе Красноглинное», – сказал он. Также депутат отметил, что благодаря работе депутатского корпуса удалось также добиться переноса срока организации в Оби центра амбулаторной онкологической помощи с 2023 года на 2022 год, необходимые средства уже предусмотрены.
По словам заведующей отделения Александры Матвеевой, переезд в новое помещение позволит улучить качество медицинского обслуживания маленьких пациентов. «Сейчас мы находимся в непосредственной близости с хирургическим отделением и с реанимацией. Это уменьшает риски возникновения чрезвычайных ситуаций с нашими пациентами. Я очень довольна новыми помещением, все подбирали вместе, все продумано. Есть даже игровая комната для ребятишек, чтобы скрасить им дни пребывания здесь. В ближайшее время отделение начнет свою работу», – подчеркнула она.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области