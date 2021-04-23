Детский стационар в Оби открылся после реконструкции
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Детский стационар в Оби открылся после реконструкции

5:25:084/23/2021Фото: nso.ru
0

Детский стационар Обской центральной городской больницы переехал в новое благоустроенное помещение и готовится принять пациентов.

Детский стационар в Оби открылся после реконструкции


В церемонии его открытия 23 апреля принял участие первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.

Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов совместно с руководством областного минздрава и города Обь, депутатами Законодательного Собрания региона посетил реконструированный детский стационар, ознакомился с организацией работы приемного покоя и осмотрел отремонтированные помещения детского отделения стационара.

Ранее детский стационар больницы располагался в старом неприспособленном здании 1955 года постройки. В настоящее время завершен второй этап реконструкции больничного комплекса ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница». Комплексная реконструкции здания для размещения стационара проведена по адресу ул. Железнодорожная, 7. На втором этаже здесь теперь будет находиться детское отделение на 19 койко-мест общей площадью более 438 кв. метров. На 1 этаже расположился диагностический блок (кабинеты эндоскопии, УЗИ, функциональной диагностики, рентген кабинет, кабинет флюорографии), приемные отделения для детского и взрослого терапевтических отделений.

«Необходимость иметь детский стационар такого уровня в городе Оби назрела давно. По поручению Губернатора Андрея Травникова с участием депутатов Законодательного собрания, министерства здравоохранения Новосибирской области были найдены такие решения. Для организации стационара из областного бюджета было выделено порядка 179 млн рублей, а в этом году производится дооснащение стационара медицинской техникой и мебелью еще на 114 млн рублей», – рассказал Юрий Петухов. Говоря о дальнейшем развитии системы здравоохранения г. Оби, первый заместитель Губернатора подчеркнул, что в следующем году в городе планируется приступить к организации центра амбулаторной онкологической помощи для ранней диагностики онкологических заболеваний.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, в рамках развития первичной медико-санитарной помощи на территории г. Оби в ближайшем будущем планируется также начать строительство новой современной поликлиники.

Появление детского стационара высоко оценили и присутствующие на церемонии депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.

Депутат Законодательного Собрания, главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов отметил, что открытие детского стационара – знаковое событие для коллег. Стационар находится в комплексе большого многопрофильного стационара, здесь есть доктора всех профилей, которые могут привлекаться для консультаций, и замечательная диагностическая база. «Мы сегодня понимаем, что самое востребованное направление связано с лечением заболеваний бронхолегочного аппарата. Это будет не просто стационар оказания неотложной помощи, но и этап лечения ребятишек, которые прошли уже специализированный этап лечения в Новосибирской областной клинической больнице. Сегодня я хочу поздравить жителей с тем, что мы получили такие замечательные условия детского стационара», – отметил он.

Депутат Законодательного Собрания Глеб Поповцев отметил, что медучреждение обслуживает не только г. Обь, но и близлежащие территории Толмачевского сельсовета, который на сегодняшний день является самым быстрорастущим сельсоветом Новосибирской области. «Мы понимаем, что данная больница была крайне необходимая. В этом году должен открыться и новый ФАП в селе Красноглинное», – сказал он. Также депутат отметил, что благодаря работе депутатского корпуса удалось также добиться переноса срока организации в Оби центра амбулаторной онкологической помощи с 2023 года на 2022 год, необходимые средства уже предусмотрены.

По словам заведующей отделения Александры Матвеевой, переезд в новое помещение позволит улучить качество медицинского обслуживания маленьких пациентов. «Сейчас мы находимся в непосредственной близости с хирургическим отделением и с реанимацией. Это уменьшает риски возникновения чрезвычайных ситуаций с нашими пациентами. Я очень довольна новыми помещением, все подбирали вместе, все продумано. Есть даже игровая комната для ребятишек, чтобы скрасить им дни пребывания здесь. В ближайшее время отделение начнет свою работу», – подчеркнула она.


Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
больницадетский стационар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Полнолуние 27 апреля 2021: что нельзя и что нужно успеть сделать в этот опасный день Кровавой луны
    5:20:17 4/23/2021
    Полнолуние 27 апреля 2021: что нельзя и что нужно успеть сделать в этот опасный день Кровавой луны
    Мавзолей с дедушкой Лениным закрывают в Москве с 23 апреля 2021
    5:13:56 4/23/2021
    Мавзолей с дедушкой Лениным закрывают в Москве с 23 апреля 2021
    Больничный с детьми до 7 лет: мамы смогут получать 74 001 рубль в среднем в месяц - решение Путина
    4:59:47 4/23/2021
    Больничный с детьми до 7 лет: мамы смогут получать 74 001 рубль в среднем в месяц - решение Путина
    Когда писать заявление на Госуслугах на новую выплату 5650 рублей для детей от 8 до 16 лет из неполных семей
    4:47:32 4/23/2021
    Когда писать заявление на Госуслугах на новую выплату 5650 рублей для детей от 8 до 16 лет из неполных семей
    На шоссе Рублевки столкнулись 6 автомобилей: Aurus из кортежа правительства на видео принадлежит Мишустину, сообщают СМИ
    4:47:06 4/23/2021
    На шоссе Рублевки столкнулись 6 автомобилей: Aurus из кортежа правительства на видео принадлежит Мишустину, сообщают СМИ
    С Днем российского стоматолога 24 апреля открытки и искренние поздравления для СМС
    4:40:23 4/23/2021
    С Днем российского стоматолога 24 апреля открытки и искренние поздравления для СМС
    Школьники Москвы выиграли Всероссийскую олимпиаду по астрономии
    4:33:26 4/23/2021
    Школьники Москвы выиграли Всероссийскую олимпиаду по астрономии
    Трагические подробности гибели 6-летней девочки раскрыты. Ее искали полгода
    4:29:18 4/23/2021
    Трагические подробности гибели 6-летней девочки раскрыты. Ее искали полгода
    БердскМихайловская стела "Бердск 1716-2019" за 650 тысяч рублей облупилась. Когда вспомнят про 2-тонную красавицу?
    4:26:44 4/23/2021
    Михайловская стела "Бердск 1716-2019" за 650 тысяч рублей облупилась. Когда вспомнят про 2-тонную красавицу?
    24 апреля – Великий праздник христиан – Лазарева суббота-2021: молитвы и категорические запреты даты
    4:15:02 4/23/2021
    24 апреля – Великий праздник христиан – Лазарева суббота-2021: молитвы и категорические запреты даты