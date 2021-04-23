После попытки угона 13-летние дети разгромили два автобуса

В Майминском районе Республики Алтай расследуется дело о повреждении двух автобусов. В противоправных действиях подозревают двух 13-летних подростков.
Местный житель - собственник поврежденного автотранспорта - обратился в полицию с заявлением об ущербе, нанесенном ему действиями двух несовершеннолетних.
По словам соседки потерпевшего, которая была свидетелем инцидента, школьники увидели два стоящих рядом автобуса — ПАЗ-3205 и Hyunday Chorus. Заметив открытые двери, они прошли в салон одного из них и обнаружили ключи зажигания в бардачке.
Попытка завести автобус оказалась неудачной и разозлила подростков. Распылив внутри салона содержимое противогаза, находившегося в автобусе, они не знали, чем еще развлечься и решили закидать автомобили камнями.
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