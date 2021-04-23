После попытки угона 13-летние дети разгромили два автобуса
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После попытки угона 13-летние дети разгромили два автобуса

9:52:444/23/2021Фото: Пресс-служба МВД по республике Алтай
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Подростки разозлились, что ПАЗ-3205 и Hyunday Chorus не завелись, и выпустили содержимое противогаза в салон автобуса. После они разбили камнями лобовые стекла транспорта.

Школьники ответят за разбитые автобусы


В Майминском районе Республики Алтай расследуется дело о повреждении двух автобусов. В противоправных действиях подозревают двух 13-летних подростков.

Местный житель - собственник поврежденного автотранспорта - обратился в полицию с заявлением об ущербе, нанесенном ему действиями двух несовершеннолетних.

По словам соседки потерпевшего, которая была свидетелем инцидента, школьники увидели два стоящих рядом автобуса — ПАЗ-3205 и Hyunday Chorus. Заметив открытые двери, они прошли в салон одного из них и обнаружили ключи зажигания в бардачке.

Попытка завести автобус оказалась неудачной и разозлила подростков. Распылив внутри салона содержимое противогаза, находившегося в автобусе, они не знали, чем еще развлечься и решили закидать автомобили камнями.

Ущерб от разбитых лобовых стекол составил 20 тысяч рублей. Заведено уголовное дело за умышленное причинение вреда чужому имуществу, пишет amic.

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подросткиразбитые автобусыущерб.
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