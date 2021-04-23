25 апреля - День дочери: как сказать слова любви дочке в 2021 году

25 апреля 2021 года будет отмечаться замечательный семейный праздник, объединяющий сразу несколько поколений. Ведь каждая девочка или женщина - чья-то дочь.
В этот день принято говорить своим дочерям самые нежные и добрые слова, которые только могут сказать родители своим прекрасным доченькам. Очень важно сказать друг-другу, как вы нуждаетесь в обществе друг-друга, как вы цените своих девочек, сколько они значат для вас.
Собираются обычно семьями за праздничным столом, весело отмечают праздник, устраивают конкурсы или совместные походы в какие-то культурные учреждения.
Приветствуются подарки, говорящие о вашем внимании. Они не обязательно должны быть очень затратными, но должны подчеркнуть вашу любовь.
Если вы не можете собраться вместе, выберите одно из этих поздравлений и отправьте вашей дочери в этот праздник - пусть она почувствует себя любимой и нужной!
С Днем Дочери, моя кровинушка родная,
Люблю тебя безумно, взросления не замечая,
И хоть в жизни твоей все расставлены точки,
Дарю тебе свою любовь, любимая дочка!
Материнской любви много не бывает,
Мама тебе только добра желает,
Сколько мать на белом свете будет жить,
Столько тебя доченька, она будет любить!
***
С днем Дочери! И нет тебя родней!
Подойди ко мне, обниму тебя сильней,
Кусочек счастья женского тебе я подарю,
Чтобы не случилось, тебя всегда люблю!
Храню твои секреты, в тайне за тебя молюсь,
За женскую твою судьбу переживаю и боюсь,
Чтоб не повторила глупых ошибок моих,
Ты только смейся, а я буду плакать за двоих!
***
Дорогая дочь! Позволь поздравить тебя,
С Днем Дочери, любовь не скрывая, не тая,
Как же я люблю смотреть, как ты смеешься,
Радуешься, жизни и в лапы грусти не даешься!
Веселись всегда, вкуси сладость жизни,
Будет тяжело, за руку мою держись,
Всегда помогу тебе подняться с колен,
Желаю только к лучшему тебе перемен!
***
Поздравляю тебя дочка, с Днем Дочки!
В любви родительской никогда не ставь ты точку,
Она – бессмертна, она – вечна, она – бесстрашна,
Она над девичьем сердечком властна!
С рождения, и до самого последнего конца,
Не забуду твоего прекрасного лица,
Не забуду красоты твоей доброй души,
Только покидать родительский дом не спеши!
***
Милая дочурка, сегодня твой денёк,
День Дочери! Любви в глазах зажегся огонёк,
И пусть из маленького огонька вспыхнет костёр,
К родительскому дому пусть стелется ковер!
Навещай нас почаще, милая, не забывай,
Сердце родителей ноет в разлуке, чаще нас вспоминай,
Без причины, без повода, без звонка,
Пусть коснется родительской души твоя рука!
***
Дорогая дочка! С Днем Дочери пожелание прими,
Если было что не так, ты нас не вини,
Взгляды разные на жизнь у разных поколений,
Пусть воспоминания о детстве будут твои без сожалений!
Пусть радость жизни твоё сердце переполняет,
Пусть твои добрые глазки дурного взгляда не знают,
Прости нас за всё и постарайся понять,
Тебе желаем только лучшего. Отец и мать.
***
Доченька, принцесса, фея, королева красоты!
Кто на свете самая красивая? Конечно же, ты!
Кто на свете самая умная? Это наша дочь!
Кто не согласен, пусть идёт прочь!
Нет сомнений в счастье нашей королевы,
Осуществим любую мечту, сделаем, всё, что хотела,
С Днем Дочери, малышка! Только нос не задирай,
И родителей своих никогда не забывай!
***
День Дочери! Сердце трепещет от волнения,
Этот праздник похож на день рождения,
Такой же волнительный, важный и суетной,
Весь день мы доченька, будем с тобой!
И не дадим тебе домашнею работой заниматься,
Сегодня будешь отдыхать, веселиться и смеяться,
День Дочери! Сколько радости в семье,
И всё внимание, дочурка, сегодня - всё тебе!
***
Доченька, милашка, родная кровь моя!
Рада с Днем Дочери поздравить тебя,
Громких слов не скажу, знаешь ты всё,
Вечная любовь к тебе в сердце живёт твоём!
Навеки наши судьбы тебе лишь отданы,
О тебе наши желания, о тебе наши сны,
Мечтаем, чтоб судьба тебя забаловала,
Желаем, чтоб для счастья тебе всего хватало!
***
В твоем лице к нам ангел спустился на землю,
Нашу любовь в семейный очаг превратив,
Судьбы подарок драгоценный и бесценный,
Улыбкой твоей весь дом озарив!
С Днем Дочери, милая! Будь самой красивой!
Весенним садом пусть цветёт твоя душа!
Пусть женская судьба твоя будет счастливой,
Пусть со всех сторон ты будешь хороша!
***
С Днем Дочери сегодня поздравляет тебя вся семья!
Пусть судьба не будет для тебя строгая судья,
Пусть судьба тебя балует, дарит подарки,
Пусть в твоей судьбе лучи счастья светят ярко!
Ангел над тобой пусть летает день и ночь,
Невзгоды отгоняет от нашей птички прочь,
Желаем тебе дочка, Вселенского счастья,
Желаем тебе с удачей женской повстречаться!
Источник: pozdravik