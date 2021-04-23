Половина россиян поддерживают введение продуктовых карточек
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Половина россиян поддерживают введение продуктовых карточек

9:29:484/23/2021Фото: Flickr
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Больше половины опрошенных граждан России положительно реагируют на перспективу жить по продуктовым сертификатам. Глава комиссии Общественной палаты предложил не затягивать с инициативой.

В Общественной палате предложили ввести продуктовые сертификаты


В феврале 2021 года стало известно о том, что в Общественной палате внесено предложение о введении продуктовых сертификатов для малоимущих граждан страны.

Левада-центр (признан иноагентом) изучил мнение россиян по этому вопросу. Чуть больше половины опрошенных (54%) положительно отнеслись к данной инициативе. 22% полностью поддержали идею введения продуктовых карточек. Негативно отнеслись 39% опрошенных россиян.

У тех, кто за введение талонов на продукты спросили причину их согласия с идеей. На что прозвучали ответы: «это материальная помощь», «людям не хватает денег», «народу будет легче» и так далее.

Среди тех, кто не поддержал инициативу были высказаны мнения о негативной ассоциации на опыте из прошлого, военных лет , блокады, экономического кризиса, сообщает Левада-центр (признан иноагентом).

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бедностьталоны на продукты
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