"Медузу"* внес в реестр иностранных агентов Минюст

Издание «Медуза» включили в реестр СМИ, «выполняющих функции иностранных агентов». Об этом 23 апреля сообщил главный редактор издания Иван Копаков. Как указал Минюст, решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации». В реестр иноагентов попала компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии.
"23 апреля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ", - сказано в сообщении на сайте Минюста.
По утверждению Копакова, «Медуза» (признана иноагентом) намерена обжаловать это решение.
В своем facebook редактор назвал это плохой новостью, поскольку с таким статусом "будет труднее делать свою работу".
"Мы категорически не согласны с этим решением и планируем его обжаловать. Тем не менее мы понимаем, что шансов мало. Это плохие новости для «Медузы» (признана иноагентом). «Иноагент» — дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу — и зарабатывать на жизнь. В эти выходные мы будем придумывать план действий. В понедельник мы обсудим его на редколлегии с участием всех сотрудников «Медузы» (признана иноагентом), а во вторник — с членами нашего наблюдательного совета", - сообщил Иван Колпаков.
Он пообещал держать своих читателей в курсе и поблагодарил их за поддержку.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", материалы зарубежных изданий, которые являются иноагентами, должны распространяться в России с соответствующей маркировкой. Чтобы информировать россиян: эти СМИ преследуют интересы других государств.
За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от 2000 до 2500 рублей для физлиц, от 4000 до 5000 рублей - для должностных лиц, от 40 000 до 50 000 рублей - для юрлиц.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента