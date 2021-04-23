"Медузу"* внес в реестр иностранных агентов Минюст
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Медузу"* внес в реестр иностранных агентов Минюст

10:17:414/23/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Главный редактор издания Иван Колпаков завил, что будет обжаловать это решение. Он назвал такое решение плохой новостью, поскольку с таким статусом "будет труднее делать свою работу".

Главред "Медузы" (признан иноагентом) Иван Колпаков будет обжаловать решение Минюста


Издание «Медуза» включили в реестр СМИ, «выполняющих функции иностранных агентов». Об этом 23 апреля сообщил главный редактор издания Иван Копаков. Как указал Минюст, решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации». В реестр иноагентов попала компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии.

"23 апреля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ", - сказано в сообщении на сайте Минюста.

По утверждению Копакова, «Медуза» (признана иноагентом)  намерена обжаловать это решение.

В своем facebook редактор назвал это плохой новостью, поскольку с таким статусом "будет труднее делать свою работу".

"Мы категорически не согласны с этим решением и планируем его обжаловать. Тем не менее мы понимаем, что шансов мало. Это плохие новости для «Медузы» (признана иноагентом). «Иноагент» — дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу — и зарабатывать на жизнь. В эти выходные мы будем придумывать план действий. В понедельник мы обсудим его на редколлегии с участием всех сотрудников «Медузы» (признана иноагентом), а во вторник — с членами нашего наблюдательного совета", - сообщил Иван Колпаков.

Он пообещал держать своих читателей в курсе и поблагодарил их за поддержку.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", материалы зарубежных изданий, которые являются иноагентами, должны распространяться в России с соответствующей маркировкой. Чтобы информировать россиян: эти СМИ преследуют интересы других государств.

За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от 2000 до 2500 рублей для физлиц,  от 4000 до 5000 рублей - для должностных лиц, от 40 000 до 50 000 рублей - для юрлиц.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
штрафыглавный редакторреестриноагент
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы не читаете иноагентов?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    "Медузу"* внес в реестр иностранных агентов Минюст
    10:17:41 4/23/2021
    "Медузу"* внес в реестр иностранных агентов Минюст
    После попытки угона 13-летние дети разгромили два автобуса
    9:52:44 4/23/2021
    После попытки угона 13-летние дети разгромили два автобуса
    Половина россиян поддерживают введение продуктовых карточек
    9:29:48 4/23/2021
    Половина россиян поддерживают введение продуктовых карточек
    БердскПособие 6139,5 рублей получат неполные семьи на детей от 8 до 16 лет в Новосибирской области
    9:24:25 4/23/2021
    Пособие 6139,5 рублей получат неполные семьи на детей от 8 до 16 лет в Новосибирской области
    Категорические запреты и что обязательно сделать 25 апреля 2021 года на большой праздник Вход Господень в Иерусалим
    9:20:40 4/23/2021
    Категорические запреты и что обязательно сделать 25 апреля 2021 года на большой праздник Вход Господень в Иерусалим
    БердскСтатистика по коронавирусу в Бердске: В школах его нет, но есть новые зараженные на 23 апреля
    9:08:12 4/23/2021
    Статистика по коронавирусу в Бердске: В школах его нет, но есть новые зараженные на 23 апреля
    Почему Попова попросила Путина о длинных выходных на майские праздники с 1 по 11 мая 2021
    8:42:49 4/23/2021
    Почему Попова попросила Путина о длинных выходных на майские праздники с 1 по 11 мая 2021
    Майские праздники-2021: с 1 по 11 мая непрерывный отдых – за какие дни будут платить вдвойне?
    8:24:20 4/23/2021
    Майские праздники-2021: с 1 по 11 мая непрерывный отдых – за какие дни будут платить вдвойне?
    26 апреля - Великий понедельник -2021: главная молитва дня, важные дела и категорические запреты
    8:20:11 4/23/2021
    26 апреля - Великий понедельник -2021: главная молитва дня, важные дела и категорические запреты
    Вандалы облили кетчупом генконсульства России в Чехии
    8:10:30 4/23/2021
    Вандалы облили кетчупом генконсульства России в Чехии