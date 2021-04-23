Болгария разрешила въезд российским туристам с 1 мая 2021 на особых условиях
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Болгария разрешила въезд российским туристам с 1 мая 2021 на особых условиях

10:48:424/23/2021Фото: Википедии
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Путешественники должны иметь при себе сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР или справку о перенесенном в последние полгода заболевании.

Болгария с 1 мая разрешит доступ в страну иностранных туристов


Власти Болгарии открывают границы для иностранных туристов с 1 мая 2021 года. Путешественники, въезжающие в страну должны иметь сертификат о прививке от коронавируса или справку о перенесенной инфекции.

"В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов - сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса; отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест; справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом", - рассказал на брифинге в пятницу и. о. министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов.

Как сообщает ТАСС, вместе с тем Болгария продлила режим ЧС из-за коронавируса до 1 июня.

Всего в стране выявлено 394 594 зараженных коронавирусом, скончались 15 700 пациентов с подтвержденным диагнозом.

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туриствъездкоронавирусПЦР-тест
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