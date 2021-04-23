Болгария разрешила въезд российским туристам с 1 мая 2021 на особых условиях

Власти Болгарии открывают границы для иностранных туристов с 1 мая 2021 года. Путешественники, въезжающие в страну должны иметь сертификат о прививке от коронавируса или справку о перенесенной инфекции.
"В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов - сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса; отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест; справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом", - рассказал на брифинге в пятницу и. о. министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов.
Как сообщает ТАСС, вместе с тем Болгария продлила режим ЧС из-за коронавируса до 1 июня.
Всего в стране выявлено 394 594 зараженных коронавирусом, скончались 15 700 пациентов с подтвержденным диагнозом.