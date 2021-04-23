Ради лайков блогер спалил дом и убил 8 человек. Суд дал пожизненный срок
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Ради лайков блогер спалил дом и убил 8 человек. Суд дал пожизненный срок

11:13:194/23/2021
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В одну из ночных прогулок по городу его привлек старый дом. Он зашел погреться и поджег деревянную лестницу в подъезде. Говорит, что не желал смерти людям.

Блогер получил пожизненный срок за поджог дома ради лайков


Блогер из Екатеринбурга Александр Понкратов поджег жилой дом. Причины на это у него не было. Говорит, хотел согреться. Но он часто выкладывал на своей страничке странные видео. Поэтому, возможно, что и на этот раз он хотел набрать как можно больше лайков.

Как сообщает НТВ, из деревянного 2-этажного барака, который намеренно поджег блогер, смогли выбраться не все. Семь человек погибли на месте. Одна пострадавшая на пожаре умерла в реанимации. На следственном эксперименте Понкратов в деталях рассказал, как поджигал жилое строение.

Он признался, что любил бродить по старым районам города и снимать на камеру. Затем он выкладывает свои ролики в Сеть. Он предпочитает заброшенные и опасные объекты, что пользуется популярностью у пользователей и набирает большие просмотры.

В одну из ночных прогулок по городу его привлек старый дом. Он зашел погреться и поджег деревянную лестницу в подъезде. Говорит, что не желал смерти людям - так получилось. Как только стала понятна серьезность и трагичность ситуации, блогер сбежал.

Дело поджигателя рассматривали присяжные, которые единогласно признали его виновным. Суд приговорил Понкратова за преступление, совершенное общеопасным способом,  к пожизненному лишению свободы.

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