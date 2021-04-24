24 апреля – Лазарева суббота: удивительные дизайнерские открытки и православные поздравления

24 апреля 2021 года все православные отмечают Лазареву субботу. Поздравьте родных и близких уникальными открытками на этот праздник!
В Лазареву вам субботу Счастья я желаю, В чудо верить и любить Я вас призываю.
Пусть всегда по вере вашей
Лишь дано вам будет.
Благодать большая Божья
С вами пусть прибудет.
В эту вербную неделю,
В дни Великого поста,
Есть особая суббота,
Почитаем мы Христа!
Лазаревой та зовется,
Вербы в честь нее сорвем,
Завтра праздник к нам ворвется
Вербным и воскресным днем!
Перед Вербным воскресеньем,
Мы помолимся Христу:
За великую субботу,
За воскресшую душу!
Бы спасен любовью Лазарь,
Чудной милостью Христа,
Воскрешен, поднят из мертвых.
Долго шла о том молва.
Лазарь, — праведник был после...
Прожил целых тридцать лет
Нет сильней любви Иисуса,
Ничего сильнее нет.
С субботой Лазаревой поздравляю,
Великий праздник. Пусть сейчас
Вся наша вера лишь крепчает,
А радость пусть не покидает глаз.
Желаю нам добра и благодати,
Чтоб Ангелы не отступали ни на шаг.
Вознаградит Святой пусть чудной платой
Из самых-самых светлых благ.
В честь праздника, в честь Лазоревой субботы,
Оставьте на потом дела, и все заботы,
Чудесный праздник всей семьей встречайте,
Его вы с легким сердцем отмечайте!
Пусть вам Господь по жизни помогает,
Как Лазаря, пусть вас от бед спасает,
С субботой Лазоревой вас я поздравляю,
Здоровья, счастья, и чудес желаю!
Источник: pozdravok.ru pozdravik.ru