На Лазареву субботу божественные открытки и славные поздравления 24 апреля 2021 года

24 апреля 2021 года все православные отмечают Лазареву субботу. Поздравьте родных и близких уникальными открытками на этот праздник!
Суббота настает пред Вербным воскресеньем И Церковь православная чтит чудо воскрешения. Иисус дал жизнь вторую Лазарю За что жестоко он наказан был.
Христос любил его и другом называл
И дом его довольно часто посещал.
Узнав о смерти прослезился,
На воскрешение решился.
Чтоб люди многие поверили,
Что жизнь со смертью не кончается,
В день Страшного суда в возможность воскрешения,
Ведь в этом Христа жертва заключается.
Шла вербная холодная неделя
В пещере Лазарь был уж погребен,
Никто не верил в чудо воскрешенья,
И знал лишь Бог, что сбудется оно.
Иисус пришел к пещере этой темной
И сдвинул камень с входа так легко,
Что весь народ стоял как изумленный
Но в чудеса ни веровал никто...
Тогда Спаситель вверх поднял глаза
Отцу небесному тихонько помолился
Воскликнул явно: «Лазарь! Иди вон!»
И Лазарь из дверей пещеры появился.
Уверовал тогда народ в Христа,
И жить стал, соблюдав законы Божьи,
Запомнился тот день, и называться стал —
Как Лазарева чистая суббота.
Грядет Христос, с подвижники свои,
Остановились пред пещерою печальной.
В ней Лазарь, он почил, окончив дни —
Бессильны люди, перед смерти тайной.
Но рек Господь: Эй, Лазарь, выйди вон!
И все увидели, как Божье чудо совершилось:
Предстал всем Лазарь, в пеленах, зловон...
Но глаз живой его, и сердце ровно билось.
Пусть в этот день надежда ваша оживет,
Унынье из души скорее прочь гоните.
Великий пост, но пусть душа у вас поёт!
Простит Господь вас, вы — врагов простите.
Мы субботу Лазаря сегодня отмечаем,
День Божественных чудес с радостью встречаем,
Воскресение Лазаря Христос благословил,
На глазах у верующих чудо сотворил!
Люди православные, я вас поздравляю,
И в субботу Лазареву, счастья вам желаю,
В вашей жизни чудеса чаще пусть случаются,
И заветные желанья чаще исполняются!
Скончался Лазарь — друг Христа.
Он сильно огорчился и горько прослезился.
Пришел к пещере и сказал:
«Лазарь! Иди вон». И друг Его восстал!
Теперь мы это чудо, с надеждой прославляем.
Перед Вербным воскресеньем,
Лазареву субботу, отмечаем.
И в этот день, в апреле, друг другу пожелаем:
«Пусть будет радость и веселье,
Пусть сбудутся сердец мечтанья»!
Источник: pozdravok.ru pozdravik.ru