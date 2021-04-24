24 апреля - Международный день солидарности молодежи: открытки и поздравления, способные объединять

Ежегодно 24 апреля отмечается праздник молодых - Международный день солидарности молодежи.
Он призван чтобы молодые люди при построении своей жизни и отношений не обращали внимания на кажущиеся важными причины. чтоб не общаться друг с другом.
Ведь когда все вместе - это здорово!
С тобой мы солидарны, молодежь!
Тобой гордимся, ценим, уважаем.
Как ты растешь и крепнешь замечаем,
Как интересно, правильно живешь.
Желаем смелых творческих идей,
Любви, удачи, радостей желаем!
В делах свою поддержку обещаем,
И пониманье полное властей.
С Днем молодежи прими поздравления!
Пусть не покинет тебя вдохновение,
Пусть настроение будет прям ух,
Бодрым и крепким пусть будет твой дух,
Пусть от души тебе нынче хохочется,
Жить и любить до безумия хочется,
Будет душа пусть твоя молода
Нынче и завтра, везде и всегда!
Сегодня праздник не простой,
Его не встретить невозможно.
Пришел к нам свежий, молодой
Всемирный праздник молодежи.
Не огорчайся, не горюй
И очень часто улыбайся.
Люби, волнуйся и волнуй.
Не упускай шального счастья.
Пусть вечно молодость в душе
Твоей прекрасной обитает.
Пусть сладким яблочным драже
Все твои горести растают.
С Днем молодежи тебя поздравляю,
Драйва, азарта и счастья желаю.
Чтоб вдохновение не покидало,
И сил, здоровья на все хватало!
С Днём молодёжи поздравляю,
Не торопить года желаю.
Прелестны молодости дни,
Как ночью яркие огни.
Запомни каждое мгновенье,
В потоке нежное стремление,
Не упускай ни дня напрасно,
Ведь молодость твоя прекрасна.
Источник: minutkapozitiva