Красивые открытки на Всемирный день защиты лабораторных животных 24 апреля с поздравлениями

Каждый год 24 апреля общественность пытается призвать к ответственности тех, кто проводит испытания на лабораторных животных. Сколько их гибнет до сих пор! А все потому, что проводятся испытания препаратов, химии и косметики...
Чтобы защитить наших пушистых младших собратьев, был придуман этот праздник. Поздравьте тех, кто разделяет вашу точку зрения и любит животных!
***
Если жалко тебе мышку,
Ты об этом не молчи.
Поднимаяся на вышку,
Всем и каждому кричи,
Что пора лабораторных
Пожалеть уже зверей.
Ведь не для того природа
Растила их - своих детей!
Пожелаю в День защиты
Лабораторных животных,
Чтоб были опыты забыты
В своих количествах бессчетных!
***
Исследования важны.
Но при чем же здесь зверята?
Их жизни тоже им нужны,
Они ни в чем не виноваты!
Пусть вивисекция загнется,
Живут животные свободно.
Жестокости не остается,
Уничтожать - уже не модно.
Пожелаю в День защиты
Лабораторных зверей,
Чтоб больше не были убиты
Детёныши скорбящих матерей.
***
Лабораторных животных
Сегодня защиты день!
Вставай скорее с дивана
И прогони ты свою лень!
Друзей скорее собирай
И выходи на площадь.
Ведь в вашей помощи животные
Нуждаются очень!
Митинг надобно устроить,
На их защиту встать,
И потребовать: животных
Срочно надо отпускать!
***
Ставят опыты ужасные
В лабораториях над животными.
Опыты такие стали нынче
Ведь очень модными.
Вырази в сей день протест
И животных защити.
Опыты такие нужно
Непременно прекратить!
Доброты тебе желаю
И души прекрасной,
И пусть будет у тебя всегда
Радость, мир и счастье!
В лабораториях опыты
Над животными ставятся.
Но ведь плохо им от этого,
Это им не нравится!
Жалости тебе желаю
К нашим меньшим братьям,
Больше опытов не надо,
Нужно отпускать их!
Выходи на митинг нынче
Ты с большим плакатом,
И пускай с тобою выйдут
Другие ребята!
***
Пускай в День защиты
Лабораторных зверей
Эксперименты будут позабыты,
Станут люди чуть добрей.
Кто дал им право убивать?
Ведь все же Божии созданья.
Такой ценою достигать
Недопустимо людям знанья.
Пусть доброта восторжествует,
Найдутся новые пути.
Убийств сплошных больше не будет,
Мир сможет это обойти!
Источник: zedra.ru