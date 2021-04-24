Уникальные открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 и искренние поздравления
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Уникальные открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 и искренние поздравления

10:20:534/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Предлагаем вам авторские открытки для поздравления тех, кто разделит с вами торжество Входа Господня в Иерусалим 25 апреля 2021 года.

25 апреля - Вербное воскресенье


Все православные 25 апреля отметят Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Поздравьте ваших родных и близких с эти светлым весенним праздником с нашими эксклюзивными открытками с поздравлениями в стихах.

****

В воскресенье Вербное всем желаю я
Крепкого здоровья, счастья и добра.
В этот светлый праздник — радости, тепла...
Солнца лучик яркий примите от меня.

Пусть Бог оберегает всех близких и родных,
И крыльями пусть Ангел обнимет нежно их.
Пусть будут все здоровы, обходит дом беда,
Любовь и процветание царит в семье всегда!

25 апреля - Вербное воскресенье

Веточка вербы — символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна,
Надежду на лучшее — греет она,
Удачу, везенье во все времена.
Счастья, спокойствия, много добра,
Чтоб жизнь приносила радость всегда!

25 апреля - Вербное воскресенье

Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нём!

25 апреля - Вербное воскресенье

В воскресенье Вербное
Хочу вам пожелать
Жить с надеждой, веруя,
Горестей не знать,
Чаще улыбаться
И душою петь,
Искренне смеяться,
Сердцем не стареть,
Под покровом Бога
Каждый день вам быть,
Радоваться много,
Этот мир любить!

25 апреля - Вербное воскресенье

Пусть нежной вербы первые ростки
Одарят радостью пришедшей в мир весны.
Заполнит душу мир, покой и вечное тепло,
Даруют осознание — все будет хорошо.
Рожденный на земле вернется скоро.
Ад, смерть и тьма не выдержали спора.
Вам счастья, лишь его, желаю я,
О вас молитва прозвучит моя.
Каждому любви к себе и людям!

Разным, но лишь добрым счастье будет.
Удачи, пусть у всех успешны будут судьбы.

Источник: pozdravok.ru

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