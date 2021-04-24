Супер нежные открытки на День дочери 25 апреля от дизайнера и самые теплые поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Супер нежные открытки на День дочери 25 апреля от дизайнера и самые теплые поздравления

4:52:594/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

25 апреля во всем мире отмечается День дочери. Поздравьте ваше нежное солнышко с этим праздником с нашими открытками и поздравлениями!

25 апреля – день дочери


В этот праздник, ежегодно отмечаемый 25 апреля, принято говорить своим дочерям самые теплые и нежные слова, которые вы только можете сказать. Так важно, чтобы она знала это! Чтобы осознавала всю свою ценность в вашей жизни!

Мы предлагаем вам уникальные авторские открытки и самые теплые слова, чтобы вы могли их подарить вашей принцессе в этот семейный праздник!

***

С праздником, наша милая принцесса!
Хоть порою ты большой источник стресса —
Ты умеешь демонстрировать капризы
Да выкидывать различные сюрпризы —
Но родителям приносишь только счастье.
Так, как людям блики солнца в дни ненастья.
Учишь радоваться самому простому,
Не печалиться по поводу пустому
И, используя природное кокетство,
Возвращаешь маму с папой вместе в детство.
Будь здоровой, не печалься, не грусти,
За покрикивание мамино прости.
Ты друзей хороших только заведи.
В общем, зайка, нас не подведи!

25 апреля – день дочери

В день Дочери для доченьки
Пожелать хотим
Крепкого здоровьица,
Радости и сил.

Пусть не знает доченька
Ни обид, ни бед.
Жизнь живет счастливую
Много-много лет.

Пусть любовь взаимная
Будет на века.
Рядом будет сильная,
Крепкая рука.

Наше ты сокровище,
Гордость и любовь.
С днем рождения, доченька,
Мы всегда с тобой!

25 апреля – день дочери

Самой нежной и любимой
В этот день хотим сказать:
Будь всегда такой красивой,
Чтобы глаз не оторвать!

С праздником, родная,
Любим очень мы тебя,
Ты одна у нас такая,
Наше нежное дитя.

***

Милой, родимой и самой любимой
Доченьке эти слова:
Будь, мое солнышко, самой счастливой.
Сказок, добра и тепла!

Красивою будь, но не только лишь внешне —
Прекрасною будь ты душой.
И счастлива будь ты не только сегодня —
Пусть счастье всегда есть с тобой.

Будь искренней, как малолетний ребенок
Как роз лепестки, будь нежна.
Тебя поздравляю, мой сладкий котенок.
Ты знай, что люблю я тебя!

25 апреля – день дочери

Моя прекрасная принцесса,
Мой нежный ангелочек милый.
Ты так прелестна и чудесна,
Ты хороша, ты так красива.

Хочу, чтоб ты не знала горя.
Чтоб солнечными дни все были,
Успехов в жизни − больше моря,
Тебя чтоб искренне любили.

Чтоб ты была хранима Богом.
Здоровья крепкого желаю.
Не знать печалей и тревоги.
Тебя, мой ангел, поздравляю!

25 апреля – день дочери

Доченька ты наша, милая, родная,
Как тебя мы любим, ты, наверно, знаешь.
Ждали с нетерпением твой мы день рождения.
Получай подарки ты и поздравления.

Загадай скорее миллион желаний,
Принимай от близких кучу пожеланий.
Ну а мы желаем солнечного неба,
Счастья, верной дружбы, красоты и света.

От души желаем мы удачи, смеха,
Дружбы, мира, ласки и во всём успехов.
Пусть легко мечтается, пусть мечты сбываются!
Пусть отныне в жизни чудеса случаются!

Источник: pozdravok

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткидень дочери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько у вас дочерей?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Зеленский не приедет в Москву на встречу с Путиным: Киев объяснил причину
    4:48:18 4/24/2021
    Зеленский не приедет в Москву на встречу с Путиным: Киев объяснил причину
    БердскВ какую зону увезли убийц Ирины Синельниковой из Бердска ради Peugeot, рассказываем
    4:33:11 4/24/2021
    В какую зону увезли убийц Ирины Синельниковой из Бердска ради Peugeot, рассказываем
    15 марта-1 мая 2021 ‒ Великий пост: как правильно выходить из поста и что можно кушать в эти дни
    4:20:31 4/24/2021
    15 марта-1 мая 2021 ‒ Великий пост: как правильно выходить из поста и что можно кушать в эти дни
    ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2014 года сразу на 0,5%
    4:08:23 4/24/2021
    ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2014 года сразу на 0,5%
    На майские праздники парковаться бесплатно разрешили в Москве: В какие дни с 1 по 10 мая придется заплатить
    3:24:15 4/24/2021
    На майские праздники парковаться бесплатно разрешили в Москве: В какие дни с 1 по 10 мая придется заплатить
    25 апреля - Вербное воскресенье-2021: можно работать на великий праздник Вход Господень в Иерусалим
    3:20:24 4/24/2021
    25 апреля - Вербное воскресенье-2021: можно работать на великий праздник Вход Господень в Иерусалим
    Мотоциклист сбежал от погони экипажа ДПС под Новосибирском: Гаишнику осталось только бросить в него камень. Смотрите видео
    3:01:33 4/24/2021
    Мотоциклист сбежал от погони экипажа ДПС под Новосибирском: Гаишнику осталось только бросить в него камень. Смотрите видео
    БердскПожар на аэродроме Бердска: Минобороны обжигает поля перед реконструкцией летного поля
    2:30:43 4/24/2021
    Пожар на аэродроме Бердска: Минобороны обжигает поля перед реконструкцией летного поля
    БердскОсложнения после коронавируса и как болезнь может убить даже после выздоровления, рассказала невролог Наталья Ильиных
    2:21:23 4/24/2021
    Осложнения после коронавируса и как болезнь может убить даже после выздоровления, рассказала невролог Наталья Ильиных
    Запрещено ли церковью работать 24 апреля на Лазареву субботу-2021: самые важные дела великого праздника
    2:20:48 4/24/2021
    Запрещено ли церковью работать 24 апреля на Лазареву субботу-2021: самые важные дела великого праздника