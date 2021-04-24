Супер нежные открытки на День дочери 25 апреля от дизайнера и самые теплые поздравления

В этот праздник, ежегодно отмечаемый 25 апреля, принято говорить своим дочерям самые теплые и нежные слова, которые вы только можете сказать. Так важно, чтобы она знала это! Чтобы осознавала всю свою ценность в вашей жизни!
Мы предлагаем вам уникальные авторские открытки и самые теплые слова, чтобы вы могли их подарить вашей принцессе в этот семейный праздник!
***
С праздником, наша милая принцесса!
Хоть порою ты большой источник стресса —
Ты умеешь демонстрировать капризы
Да выкидывать различные сюрпризы —
Но родителям приносишь только счастье.
Так, как людям блики солнца в дни ненастья.
Учишь радоваться самому простому,
Не печалиться по поводу пустому
И, используя природное кокетство,
Возвращаешь маму с папой вместе в детство.
Будь здоровой, не печалься, не грусти,
За покрикивание мамино прости.
Ты друзей хороших только заведи.
В общем, зайка, нас не подведи!
В день Дочери для доченьки
Пожелать хотим
Крепкого здоровьица,
Радости и сил.
Пусть не знает доченька
Ни обид, ни бед.
Жизнь живет счастливую
Много-много лет.
Пусть любовь взаимная
Будет на века.
Рядом будет сильная,
Крепкая рука.
Наше ты сокровище,
Гордость и любовь.
С днем рождения, доченька,
Мы всегда с тобой!
Самой нежной и любимой
В этот день хотим сказать:
Будь всегда такой красивой,
Чтобы глаз не оторвать!
С праздником, родная,
Любим очень мы тебя,
Ты одна у нас такая,
Наше нежное дитя.
***
Милой, родимой и самой любимой
Доченьке эти слова:
Будь, мое солнышко, самой счастливой.
Сказок, добра и тепла!
Красивою будь, но не только лишь внешне —
Прекрасною будь ты душой.
И счастлива будь ты не только сегодня —
Пусть счастье всегда есть с тобой.
Будь искренней, как малолетний ребенок
Как роз лепестки, будь нежна.
Тебя поздравляю, мой сладкий котенок.
Ты знай, что люблю я тебя!
Моя прекрасная принцесса,
Мой нежный ангелочек милый.
Ты так прелестна и чудесна,
Ты хороша, ты так красива.
Хочу, чтоб ты не знала горя.
Чтоб солнечными дни все были,
Успехов в жизни − больше моря,
Тебя чтоб искренне любили.
Чтоб ты была хранима Богом.
Здоровья крепкого желаю.
Не знать печалей и тревоги.
Тебя, мой ангел, поздравляю!
Доченька ты наша, милая, родная,
Как тебя мы любим, ты, наверно, знаешь.
Ждали с нетерпением твой мы день рождения.
Получай подарки ты и поздравления.
Загадай скорее миллион желаний,
Принимай от близких кучу пожеланий.
Ну а мы желаем солнечного неба,
Счастья, верной дружбы, красоты и света.
От души желаем мы удачи, смеха,
Дружбы, мира, ласки и во всём успехов.
Пусть легко мечтается, пусть мечты сбываются!
Пусть отныне в жизни чудеса случаются!
Источник: pozdravok