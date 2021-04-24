24 апреля – Антип Водогон: каким будет лето 2021 сообщают приметы сегодня. Почему нельзя сажать и сеять?
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24 апреля – Антип Водогон: каким будет лето 2021 сообщают приметы сегодня. Почему нельзя сажать и сеять?

4:00:274/24/2021Фото: pixabay
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Народное предание гласит, что Антип был зубным лекарем. Нужно было приложить монету из серебра к больному зубу, просверлить в монете  дырку и повесить ее на икону с образом святого. И боль уходила.

Сегодня не следует избегать сеять и  сажать, потому что в земле много воды и все смена сгниют. День считается неблагоприятным для посева и посадки


Сегодня, 24 апреля, отмечается народный праздник - Антип Водогон. В церкви это день памяти епископа, святого мученика Антипы Пергамского.

В эти дни на Руси начиналось активное половодье, поэтому и так и назвали – Водогон.

Святой жил во времена царя Нерона. И был епископом в городе Пергам. Нерон приказал отрубить головы всем, кто не делает подношения идолам. Но Антип не послушал императора. Языческие жрецы как-то поссорились с епископом, высказав ему, что он стал причиной, что боги ушли из города. Тот же обвинил в поклонении истуканам. Тогда жрецы связали непокорного епископа и бросили его в горящую печь для жертвоприношений.

Пока горело тело, Антип обратился к Господу принять его душу, и умер. Когда утром к печи пришли христиане, то увидели чудо – огонь не тронул его тело, он был как бы уснувшим. Сторонники по вере похоронили его и позже около его могилы происходили исцеления разных больных.

Народные приметы и обряды на 24 апреля

Народное предание гласит, что Антип был зубным лекарем. Нужно было приложить монету из серебра к больному зубу, просверлить в монете  дырку и повесить ее на икону с образом святого. И боль уходила.

Сегодня  следует избегать сеять и  сажать, потому что в земле много воды и все смена сгниют. День считается неблагоприятным для посева и посадки.

Кстати, в этот день просыпается медведь, и вы можете увидеть его в лесу.

Если рассвет красный, то весна будет холодной и дождливой.

Если сегодня пойдет дождь, то будет грибной год.

Если уже произошел паводок, но сегодня выпал снег – то озимые сгниют.

Верба в сережках, значит, зима уже осталась в прошлом.

Если реки еще скованны льдом, то ждите холодного лета.

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