Обувь на весну 2021: модные тренды женской, мужской и детской обуви

Весной этого года будут актуальны абсолютно разнообразные тренды на любой вкус. О самых модных тенденциях женской, мужской и детской обуви - в нашем материале.
Пока еще не сильно потеплело, лучше всего приобрести ботинки челси, они вот уже который сезон не теряют своей популярности. Их носят как с узкими джинсами, так и с широкими брюками. Челси можно подобрать в тон одежды, или выбрать контрастный цвет. Например, красный. Помимо челси, можно приобрести полусапожки, ботильоны или сапоги с анималистичным принтом - леопардовым, тигровым, под зебру, змею или крокодила. Такая обувь станет яркой деталью любого образа, при правильном сочетании с одеждой не будет смотреться вычурно или вульгарно. Еще несколько вариантов - массивные, тяжелые милитари(военные)-сапоги со шнуровкой, белые элегантные ботильоны, грубые ботинки на платформе, обувь с квадратным мысом.
Модными будут и длинные ботфорты, желательно выше колена с массивной, грубой подошвой. Сапоги с широким голенищем также не теряют своей популярности и делают любой образ по-деловому элегантным. В весенне-летние коллекции модных дизайнеров вернулась обувь на шнуровке, а значит она будет актуальна этой весной. Это могут быть лаконичные лоферы, необычные кроссовки, строгие ботинки и даже туфли. Кстати, туфли в этом сезоне лучше покупать с острым мысом - он снова завоевал популярность. Они могут быть разных цветов, украшенные стразами, шипами, со шнуровкой на щиколотке. Для разнообразия следует выбрать туфли с каблуком необычной формы.
Еще один тренд этой весны - обувь на плоской массивной платформе. Цвета могут быть любые, от нейтрального черного до фиолетового и розового. Кстати, розовая обувь очень популярна в этот сезон - не только туфли, но и сапоги, особенно сделанные из вязанной ткани, похожие на носки.
Мужчинам лучше выбирать обувь на массивной подошве, она может состоять из разных слоев, быть изогнутой, с небольшим каблуком или без. Не возбраняются яркие детали или необычные вставки. Для тех, кто не гонится за модой, а предпочитает удобство, можно купить мягкие слипоны. Не менее популярны классические оксфорды и броги, мужские туфли со слегка вытянутым мысом. Из оттенков можно выбирать, что душе угодно - сдержанный черный или коричневый, цвет морской волны, белый, хаки и так далее. Нельзя забывать и про кроссовки, которые уже чуть ли не стали искусством. Сейчас ценятся необычные модели с разными яркими деталями.
Девочкам на весну можно купить яркие резиновые сапожки. Например, розовые с золотыми блестками, перламутровые, светло-фиолетовые. Они могут быть украшены рисунками, узорами, блестками, необычным принтом. Также и для девочек, и для мальчиков в тренде - обувь с массивной подошвой, но не тяжелой, чтобы было легко ходить. Как и в случае с женскими сапогами, девочкам можно купить что-то с анималистичным принтом. Мальчикам подойдут кеды и детские кроссовки, но самое главное, чтобы в обуви было удобно.