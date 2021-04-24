Великая среда Страстной недели: суть дня - предательство Иуды, что можно делать и что нельзя
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Великая среда Страстной недели: суть дня - предательство Иуды, что можно делать и что нельзя

2:00:074/24/2021,Мария РодченковаФото: https://commons.wikimedia.org/Коржев Иван. «Иуда»
0

Великая среда связана с предательством Христа его учеником Иудой, который решился предать Спасителя за 30 серебряников.

В Великую среду церковная служба посвящена двум темам: покаянию грешницы, умывшей слезами ноги Иисуса Христа, и предательству, которое замыслил Иуда


В 2021 году Великий Пост перед Пасхой продлится с 15 марта по 1 мая. Его завершит самая тяжелая Страстная неделя, в которую православные вспоминают страдания Христа в последние дни его земной жизни. О сути Великой среды Страстной недели - в нашем материале.

Каждый день Страстной седмицы посвящен библейским событиям, которые предшествовали мученической смерти Иисуса Христа. Так, в Великий понедельник верующие вспоминают патриарха Иосифа, которого родные братья продали в рабство. Великий вторник посвящен притчам Иисуса Христа, Великая среда связана с предательством Христа его учеником Иудой, который решился предать Спасителя за 30 серебряников. Великий четверг - день Тайной вечери, а Великая пятница - день траура, ведь распяли Иисуса Христа. В Великую субботу вспоминают погребение Спасителя. В этом году Великая среда состоится 28 апреля.

Согласно Евангелию, в ночь со вторника на среду к Христу пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина и омыла Спасителю ноги своими слезами в доме Симона. Это символизирует покаяние и очищение. В этот же день Иуда согласился предать своего Учителя за 30 сребреников.

В Великую среду церковная служба посвящена двум темам: покаянию грешницы, умывшей слезами ноги Иисуса Христа, и предательству, которое замыслил Иуда. Эти два события противопоставлены друг другу - во время службы прославляется женщина-грешница и проклинается Иуда. В этот день последний раз за Великий пост совершается литургия преждеосвященных даров.

В среду принято убирать в доме, мыть полы, посуду, окна, стирать, выносить мусор, вытряхивать ковры. Многие хозяйки именно в Великую среду ходят за яйцами, потому что считается, что они долго не испортятся. Также можно начать украшать дом к Пасхе, заготавливать продукты для куличей, все необходимое для покраски яиц. В этот день нужно соблюдать строгий пост. По церковному уставу, можно кушать хлеб, орехи, воду, соль, мед, сырые овощи и фрукты, сухофрукты.

В Великую среду Страстной недели нельзя ссориться, ругаться, употреблять нецензурные слова, петь, танцевать, веселиться, принимать участие в увеселительных мероприятиях, думать о плохом, организовывать свадьбы и пышные дни рождения. Также нельзя сплетничать, пить спиртное, работать на огороде, отказывать в помощи нуждающимся, заниматься тяжелым физическим трудом, гадать, занимать деньги в долг, играть в азартные игры, нарушать пост. По народным приметам не следует вышивать, шить, колоть дрова.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпраздникивеликая средапредательство Иуды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему Иуда предал Христа?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Великая среда Страстной недели: суть дня - предательство Иуды, что можно делать и что нельзя
    2:00:07 4/24/2021
    Великая среда Страстной недели: суть дня - предательство Иуды, что можно делать и что нельзя
    24 апреля – Лазарева суббота: удивительные дизайнерские открытки и православные поздравления
    1:30:11 4/24/2021
    24 апреля – Лазарева суббота: удивительные дизайнерские открытки и православные поздравления
    Красивые открытки на Всемирный день защиты лабораторных животных 24 апреля с поздравлениями
    1:10:36 4/24/2021
    Красивые открытки на Всемирный день защиты лабораторных животных 24 апреля с поздравлениями
    Обувь на весну 2021: модные тренды женской, мужской и детской обуви
    12:30:39 4/24/2021
    Обувь на весну 2021: модные тренды женской, мужской и детской обуви
    Ради лайков блогер спалил дом и убил 8 человек. Суд дал пожизненный срок
    11:13:19 4/23/2021
    Ради лайков блогер спалил дом и убил 8 человек. Суд дал пожизненный срок
    Болгария разрешила въезд российским туристам с 1 мая 2021 на особых условиях
    10:48:42 4/23/2021
    Болгария разрешила въезд российским туристам с 1 мая 2021 на особых условиях
    Собиравший селедку на берегу пенсионер поскользнулся и скончался
    10:29:49 4/23/2021
    Собиравший селедку на берегу пенсионер поскользнулся и скончался
    25 апреля - День дочери: как сказать слова любви дочке в 2021 году
    10:20:02 4/23/2021
    25 апреля - День дочери: как сказать слова любви дочке в 2021 году
    "Медузу"* внес в реестр иностранных агентов Минюст
    10:17:41 4/23/2021
    "Медузу"* внес в реестр иностранных агентов Минюст
    После попытки угона 13-летние дети разгромили два автобуса
    9:52:44 4/23/2021
    После попытки угона 13-летние дети разгромили два автобуса