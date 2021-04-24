Великая среда Страстной недели: суть дня - предательство Иуды, что можно делать и что нельзя

В 2021 году Великий Пост перед Пасхой продлится с 15 марта по 1 мая. Его завершит самая тяжелая Страстная неделя, в которую православные вспоминают страдания Христа в последние дни его земной жизни. О сути Великой среды Страстной недели - в нашем материале.
Каждый день Страстной седмицы посвящен библейским событиям, которые предшествовали мученической смерти Иисуса Христа. Так, в Великий понедельник верующие вспоминают патриарха Иосифа, которого родные братья продали в рабство. Великий вторник посвящен притчам Иисуса Христа, Великая среда связана с предательством Христа его учеником Иудой, который решился предать Спасителя за 30 серебряников. Великий четверг - день Тайной вечери, а Великая пятница - день траура, ведь распяли Иисуса Христа. В Великую субботу вспоминают погребение Спасителя. В этом году Великая среда состоится 28 апреля.
Согласно Евангелию, в ночь со вторника на среду к Христу пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина и омыла Спасителю ноги своими слезами в доме Симона. Это символизирует покаяние и очищение. В этот же день Иуда согласился предать своего Учителя за 30 сребреников.
В Великую среду церковная служба посвящена двум темам: покаянию грешницы, умывшей слезами ноги Иисуса Христа, и предательству, которое замыслил Иуда. Эти два события противопоставлены друг другу - во время службы прославляется женщина-грешница и проклинается Иуда. В этот день последний раз за Великий пост совершается литургия преждеосвященных даров.
В среду принято убирать в доме, мыть полы, посуду, окна, стирать, выносить мусор, вытряхивать ковры. Многие хозяйки именно в Великую среду ходят за яйцами, потому что считается, что они долго не испортятся. Также можно начать украшать дом к Пасхе, заготавливать продукты для куличей, все необходимое для покраски яиц. В этот день нужно соблюдать строгий пост. По церковному уставу, можно кушать хлеб, орехи, воду, соль, мед, сырые овощи и фрукты, сухофрукты.
В Великую среду Страстной недели нельзя ссориться, ругаться, употреблять нецензурные слова, петь, танцевать, веселиться, принимать участие в увеселительных мероприятиях, думать о плохом, организовывать свадьбы и пышные дни рождения. Также нельзя сплетничать, пить спиртное, работать на огороде, отказывать в помощи нуждающимся, заниматься тяжелым физическим трудом, гадать, занимать деньги в долг, играть в азартные игры, нарушать пост. По народным приметам не следует вышивать, шить, колоть дрова.