26 апреля - Песах Шени-2021: что такое Второй Песах

Этот день -14 Ияра - называется Вторым Песахом (или Песах Шени), по причине того, что во времена Иерусалимского Храма была традиция, что если кто-то не успел принести Пасхальную жертвы в точную дату – 14 Нисана, то им именно в этот день и разрешалось ее принести. Причины были разными – кто-то был далеко, кто-то пребывал в нечистом ритуале.
Этот день в целом не стал праздничным в современном времени, но раз при Храме, это был праздник – то отголоски дошли и до наших дней. У евреев осталась традиция съедать в этот день мацу, которая осталась с Песаха – в этом году с 28 марта 2021 год, это будет память о пасхальной жертве, которую тоже съедали вместе с мацой. Кстати, если в трапезу и горькие травы.
Первый раз Второй Песах стали отмечать на второй года после того, как народ Израиля ушел из Египта. Тогда некоторые несли тело Иосифа в Землю Обетованную, и в пути был Песах, им нельзя было приносить жертву. Они обратились к Моше за советом. И именно тогда Б-г дал закон о Песах Шени.
-Нельзя отчаиваться, все можно исправить, нет ничего непоправимого – именно этому учит Песах Шени, - так высказывался шестого Любавичского Ребе, рабби Йосеф-Ицхака Шнеерсона.
В современности не приносят жертву, но иудеи отмечают Песах Шени, правда, без Тахнун – покаянной молитвы, едят мацу, но хлеб не под запретом.