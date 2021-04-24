Настоящая принцесса Александра вышла замуж за надежного Романа 23 апреля 2021 годав Бердске

- Самая красивая, самая умная , самая-пресамая,- все самые прекрасные слова хочет сказать о своей жене Александре Роман. Сегодня, 23 апреля 2021 года, в Бердске самая красивая свадьба — Роман и Александра стали мужем и женой.
Александра настоящая принцесса — красивое белое платье с нежным кружевом в пол, фата, стильно убранные волосы, нежные розы в руках. Антон солиден и серьезен — белая рубашка, галстук, брюки отглажены, туфли блестят. Цветов подарили много, Александра удержать не может, букеты отдает мужу. Красивый букет подарил папа — видно, что Александра - папина дочка. - Как вам зять? Отдаете в надежные руки дочку?- спрашиваю папу невесты. - Да, зять хороший, надеюсь, всё у них будет хорошо. Нормальный парень, надежный, не подведет,- говорит о Романе папа Александры. - Зять самый лучший, отдаю дочь с чистым сердцем, пусть любят друг друга, уважают друг друга. Красивая пара — пусть у них будет красивая жизнь, - добавляет теперь уже теща Романа. Александра очень волнуется, длинные ресницы дрожат. - Я даже не могу ничего сказать. Пусть Роман говорит за меня,- голос у Александры дрожит. Роман спокоен и готов к вопросам. - Александра умеет готовить, готовит очень хорошо, разве по мне не видно, - смеется муж. - Готов терпеть все ее женские капризы, буду стараться только радовать жену, не огорчать. К друзьям и на рыбалку ни ногой,- отвечает муж серьезно. - Мы везде вместе будем ходить, всё свободное время будем вместе,- говорит Александра. - Ну тебе на рыбалке нечего делать, - смеясь, останавливает дочку папа. Свидетельство о браке в руках у мужа, букеты цветов уложили в машину. Гости поздравляют Романа и Александру. Красивая свадьба. «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет с днем свадьбы красивую пару и желает Роману и Александре счастья, любви, красивых детей и взаимопонимания.