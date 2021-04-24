Разгромивший полки с алкоголем просил полицейских застрелить его в супермаркете "Лента" в Новосибирске
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Разгромивший полки с алкоголем просил полицейских застрелить его в супермаркете "Лента" в Новосибирске

11:09:114/24/2021
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Молодой человек, сидя в осколках и луже спиртного, подставил к горлу большой нож так, что выступила кровь. Правоохранители уговаривали неадекватного покупателя.

Неадекватный посетитель "Ленты" просил его застрелить


В Новосибирске в пятницу произошло необычное происшествие - молодой человек в супермаркете просил полицейских застрелить его.

По информации АСТ-54, инцидент произошел в «Ленте», которая находится в ТЦ «Амстердам». В алкогольном отделе он разгромил полку. Потом сел среди бутылочных осколков и достал два больших ножа. Очевидцы сняли происшествие на видео. На кадрах видно, что неадекватный посетитель магазина представил себе к горлу один из ножей так, что выступила кровь. Магазин уже закрывался.

Как поделился один из очевидцев, пока охрана супермаркета издалека наблюдала за происходящим, покупатели пытались разговорить молодого человека, отговаривали его от необдуманного поступка, который может закончиться трагедией.

Сидя в луже спиртного, он обратился к прибывшим на место происшествия полицейским убить его: предложил побежать на них, а они, в свою очередь, выстрелили бы ему в голову. Правоохранители пытались с ним разговаривать, предлагали помощь.

 

Поскольку инцидент произошел перед самым закрытием супермаркета, чем все закончилось свидетели не знают. Пока нет официальной информации от главка МВД по Новосибирской области по факту произошедшего.

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