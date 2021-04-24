Володин призвал разобраться с лихачами на дорогах: Варианты он ждет от россиян

Ужесточить наказания для водителей — неоднократных нарушителей скоростного режима призвал Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал: «Считаю правильным продолжить тему совершенствования существующего механизма борьбы с систематическими нарушителями ПДД, агрессивным вождением».
По словам спикера, в Госдуме предлагается много вариантов для борьбы с «лихачами». Кто-то предлагает вернуться к балльной системе, использовавшейся в СССР, есть предложения конфисковывать автотранспорт, на котором были совершены скоростные поездки. Также возможен вариант исключения нарушителя от доступа к порталу госуслуг, на котором можно погасить штраф.
При этом Володин отметил опыт других стран, в которых существует практика более жестких наказаний для подобных нарушителей. В Великобритании, например, с 2011 года для «гонщиков» применяется пятилетний срок заключения. А в Австралии самые строгие меры — за трехкратное нарушение ПДД могут пожизненно лишить прав, а при агрессивном вождении близ школы у водителя конфисковывают автомобиль.
Вячеслав Володин попросил подписчиков предложить эффективные способы ограничения числа аварий по вине нарушителей- "лихачей".