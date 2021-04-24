Володин призвал разобраться с лихачами на дорогах: Варианты он ждет от россиян
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Володин призвал разобраться с лихачами на дорогах: Варианты он ждет от россиян

12:33:344/24/2021Фото: Инфо-РМ
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Спикер Госдумы поднял вопрос о недостаточных мерах борьбы с агрессивным вождением. Он обратился к подписчикам с просьбой изучить опыт других стран с более жесткими наказаниями для злостных нарушителей ПДД и предложить свои меры.

Володин призвал высказывать предложения по искоренению нарушителей ПДД


Ужесточить наказания для водителей — неоднократных нарушителей скоростного режима призвал Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал: «Считаю правильным продолжить тему совершенствования существующего механизма борьбы с систематическими нарушителями ПДД, агрессивным вождением».

По словам спикера, в Госдуме предлагается много вариантов для борьбы с «лихачами». Кто-то предлагает вернуться к балльной системе, использовавшейся в СССР, есть предложения конфисковывать автотранспорт, на котором были совершены скоростные поездки. Также возможен вариант исключения нарушителя от доступа к порталу госуслуг, на котором можно погасить штраф.

При этом Володин отметил опыт других стран, в которых существует практика более жестких наказаний для подобных нарушителей. В Великобритании, например, с 2011 года для «гонщиков» применяется пятилетний срок заключения. А в Австралии самые строгие меры — за трехкратное нарушение ПДД могут пожизненно лишить прав, а при агрессивном вождении близ школы у водителя конфисковывают автомобиль.

Вячеслав Володин попросил подписчиков предложить эффективные способы ограничения числа аварий по вине нарушителей- "лихачей".

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