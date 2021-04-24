25 апреля - Вербное воскресенье-2021: можно работать на великий праздник Вход Господень в Иерусалим

25 апреля 2021 года отмечается великий праздник - Вход Господень в Иерусалим. В народе праздник называют просто Вербное воскресенье. празднование этого дня происходит из года в год в разные даты, потому что он привязан к празднованию Пасхи.
Немного истории
События этого праздничного дня описаны в Евангелии от Иоанна в 7 его главе.
Иисус в этот день приехал на ослике в Иерусалим. Весть о его недавно совершенном чуде воскрешения Лазаря дошла до жителей Иерусалима. Им уже было предсказание от пророка Захарии о том, что им явится Спаситель. Народ воспринял это пророчество буквально и стали считать, что Иисус их новый царь. Они возлагали на него надежды материальные - что он сместить действующую власть и наведет порядок в городе, что их перестанут притеснять.
На самом же деле пророчество было о спасении души, что намного важнее. Но тем не менее, жители устроили поистине торжественную встречу Иисусу. Ему стелили под ноги дорогие ковры и одежды, выстилали путь ветвями вайи, приветствуя его, махали ими.
Сразу по прибытии в Иерусалим Иисус направился в храм, где прогнал всех меновщиков и торговцев, напомнив людям о настоящем предназначении храма, как дома Божьего. Там же в храме к нему приходили больные люди и калеки, Одному из них он смог вернуть зрение. Все это видели фарисеи и решили, что народ теперь пойдет за ним, как за новым предводителем. Испугавшись этого, они донесли о случившемся императору. В этот день было решено убить Иисуса, чтобы не терять власть.
Традиции
В этот день главным символом праздника является верба. Ее заготавливают заранее и освящают после праздничной утренней службы в храмах.
Вербы несут домой и ставят ее веточки в каждой комнате. Затем, после праздника, вербовые веточки принято хранить в течение всего года у икон или просто в доме. Они способны защищать дом от неприятностей, а его жильцов - от болезней. По истечении года их принято сжигать, чтобы окончательно убрать весь негатив, который они в себя впитали.
По приходу домой с освященными вербами принято похлопать ими по спине каждого члена своей семьи - это дарило здоровье и удачу, а больным помогало скорее вылечиться.
Женщины, которые долго не могут забеременеть в этот день съедают по нескольку почек вербы, запивая из святой водой. Это помогает зачать долгожданное дитя.
Из вербочек можно делать амулеты, которые принято носить с собой - якобы они и в пути защищают человека от несчастий, парням такие амулеты придавали силы.
Вода, в которой стояли вербовые ветви на праздник, не выливается в канализацию - ее можно добавить в воду для купания, особенно для маленьких деток.
В этот день к столу можно готовить блюда их рыбы и морепродуктов, также допускается немного вина.
Что запрещается в Вербное воскресенье?
В этот праздник запрещается любая тяжелая работа. Особенно та, которую без проблем можно выполнить в другой день. Рекомендуется воздержаться от работы на участках и огородах, стирки, начала генеральной уборки.
Нельзя ругаться и скандалить, пребывать в подавленном настроении духа, плакать, поминать и ходить на кладбища.
Нельзя мыть и стричь волосы, подстригать ногти.