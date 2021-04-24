Девочка упала с 22 этажа и разбилась: Перед смертью она говорила по телефону

В Екатеринбурге произошла трагедия — с 22 этажа выпала несовершеннолетняя девушка и погибла.
Тело студентки колледжа им. Попова было обнаружено утром в субботу на улице Павла Шаманова, дом 50. Шансов выжить у девушки не было. Медики только зафиксировали смерть от полученных при падении травм.
До трагедии девушка разговаривала по телефону с сестрой и рассказывала о переживаниях. Погибшая жила в микрорайоне Широкая речка Екатеринбурга. Что она делала по данному адресу, где произошла трагедия, — неизвестно.
Полиция проводит мероприятия по поиску свидетелей произошедшего. О возбуждении уголовного дела пока неизвестно, комментарии следствие не дает, пишут Тольятти 24.