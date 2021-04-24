Выживет ли Россия без европейской курятины, ответили в Россельхознадзоре

Россельхознадзор запретил ввоз птицы и продуктов из нее из некоторых европейских стран. После того, как стало известно о распространении на территории некоторых европейских государств вируса птичьего гриппа, стали приниматься меры по недопущению ввоза вируса в Россию.
В связи с этим, с 23 апреля прекращен ввоз данной продукции из всей Словакии, Венгрии (произведенной в Хайду-Бихар) и Франции (Верхняя Савойя).
Запрет распространяется на мясо птицы, живой птицы, инкубационного яйца, готовой продукции с использованием данного мяса. Исключение в данном списке составляют продукты, которые были подвержены обработке. Также не будут ввозиться корма и кормовые добавки для птиц.
С 12 марта был введен запрет на ввоз продуктов из мяса и живой птицы из некоторых районов Чехии, Италии и Швеции.
Теперь в России будет восстанавливаться производство птицы и продуктов из нее. До мая поставки отечественных продуктов полностью закроют покупательский спрос, что позволит перейти на полную самообеспеченность. Развитие птицеводческой отрасли в России отмечено как динамичное.