Выживет ли Россия без европейской курятины, ответили в Россельхознадзоре
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Выживет ли Россия без европейской курятины, ответили в Россельхознадзоре

2:03:554/24/2021Фото: Pixabay
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Ведомство запретило ввоз продуктов из птицы из стран с неблагополучной обстановкой из-за птичьего гриппа.

Россия переходит на отечественные куриные продукты


Россельхознадзор запретил ввоз птицы и продуктов из нее из некоторых европейских стран. После того, как стало известно о распространении на территории некоторых европейских государств вируса птичьего гриппа, стали приниматься меры по недопущению ввоза вируса в Россию.

В связи с этим, с 23 апреля прекращен ввоз данной продукции из всей Словакии, Венгрии (произведенной в Хайду-Бихар) и Франции (Верхняя Савойя).

Запрет распространяется на мясо птицы, живой птицы, инкубационного яйца, готовой продукции с использованием данного мяса. Исключение в данном списке составляют продукты, которые были подвержены обработке. Также не будут ввозиться корма и кормовые добавки для птиц.

С 12 марта был введен запрет на ввоз продуктов из мяса и живой птицы из некоторых районов Чехии, Италии и Швеции.

Теперь в России будет восстанавливаться производство птицы и продуктов из нее. До мая поставки отечественных продуктов полностью закроют покупательский спрос, что позволит перейти на полную самообеспеченность. Развитие птицеводческой отрасли в России отмечено как динамичное.

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