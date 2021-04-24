Запрещено ли церковью работать 24 апреля на Лазареву субботу-2021: самые важные дела великого праздника
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Запрещено ли церковью работать 24 апреля на Лазареву субботу-2021: самые важные дела великого праздника

2:20:484/24/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Часто в этот день готовятся гороховые каши и гречневые блины, можно подать икру рыбы и немного красного вина, разбавленного водой.

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События праздника описаны в Евангелии от Иоанна


Накануне Вербного воскресенья православные всегда отмечают очень важный праздник - Лазареву субботу. В 2021 году это 24 апреля. Если бы не было событий Лазаревой субботы, то не было бы и Вербного воскресенья. эти два праздника неразрывно связаны между собой и отмечаются один за одним, хотя в истории между ними прошло около 2 месяцев.

Что такое Лазарева суббота?


Этот праздник является очень символичным. В этот день Иисус воскресил на четвертый день умершего от тяжелой болезни Лазаря, чем всем явил силу собственной веры. Этим чудом он смог показать, что победа жизни над смертью возможна, пока есть сильная вера.

Благодаря этому свершившемуся чуду, людей, уверовавших в силу Иисуса Христа, и его последователей стало значительно больше.

Что можно и чего нельзя делать в Лазареву субботу

В этот день положено сходить на праздничное богослужение, послушать выдержки из Евангелия, освежить в памяти события этого дня и помолиться. Молятся сегодня об укреплении веры, исцелении и о даровании здоровья. На вечернюю службу можно захватить вербовые ветви - их сегодня начинают освящать.

Все дела, препятствующие этим действиям, положено отложить на более позднее время.

После посещения храма можно вести обычную жизнь, предусмотренную правила Великого поста, можно выполнять повседневную работу, но тяжелым физическим трудом заниматься нельзя, в том числе и работой в огороде. Стрику и уборку положено отложить на другой день.

Запрещены сегодня продукты животного происхождения, на стол принято сегодня готовить горячие блюда, часто в этот день готовятся гороховые каши и гречневые блины, можно подать икру рыбы и немного красного вина, разбавленного водой.

Не разрешается сегодня ходить на охоте и рыбалку, нельзя резать кур и других животных.

Запрещены ругань и выяснение отношений, нельзя отказывать в помощи просящим.

Нельзя выбрасывать остатки пищи в мусор и наступать на крошки хлеба, если они упали.

 

 

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