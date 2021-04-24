Карелин снялся в клипе песни про седых пацанов и оказался единственным лысым. Смотрите видео

Михаил Гуцериев и композитор Андрей Ктитарев написали специально для Владислава Медяника песню «Тяжело седому пацану». Премьера клипа, в котором снялись известные актеры и политики, прошла 21 апреля 2021 года на YouTube-канале Gutseriev Media.
Как рассказал певец, с помощью героев клипа, удалось донести, что "любой мужчина, добившийся определенных высот в жизни, в глубине души все равно остается пацаном".
Создатели клипа утверждают, что у них получился короткометражный 6-минутный фильм о превращении седых мужчин в мальчишек.
Помогли воплотить идею авторов Борис Щербаков, Даниил Спиваковский, Александр Иншаков, Максим Дрозд, Малхаз Абуладзе и Сергей Губанов. И вдруг в кадре появляется сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он, как известно, абсолютно лысый.
Как признался Карелин, для него это своего рода съемочный дебют. Но он не мог отказать Славе Медянику, творчество которого знает и любит. По его словам, песня не только про седых пацанов, но и об огромном жизнелюбии, передает intermedia.ru.