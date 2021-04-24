Пожар на аэродроме Бердска: Минобороны обжигает поля перед реконструкцией летного поля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пожар на аэродроме Бердска: Минобороны обжигает поля перед реконструкцией летного поля

2:30:434/24/2021,Анастасия СолодковаФото: Ольги Назаровой
0

Масштабный дым напугал жителей Южного и Микрорайона. Они решили, что горят дома у аэродрома "Бердск-Центральный". Все под контролем.

Жители Южного микрорайона издалека наблюдали, как горит трава на аэродроме


Масштабное задымление со стороны Южного напугал жителей Микрорайона в Бердске днем 24 апреля. Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, небо заволокло дымом, видно, что горит большая площадь. Бердчане решили, что произошел пожар в густонаселенном Южном микрорайоне.

-Горит что-то большое ближе к аэродрому. Видимо, крупный пожар, судя по площади задымления, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" микрорайоновцы.

Оказалось, что огонь развели намеренно. По словам начальника бердского отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, в субботу жгут траву близ аэродрома.

- Минобороны под свои поля обжигает аэродром. Они это делают каждый год. А сейчас собираются делать реконструкцию аэродрома. Вероятно, хотят увеличивать взлетные полосы или что-то другое. Чтобы сделать планировку территории, им необходимо убрать сухостой, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Степоненков, подчеркнув, что "поджигатели" уведомили ОНД о предстоящих огневых работах.

По его словам, 20 человек личного состава обеспечивают безопасность. На месте пала находятся два трактора и бочка с водой.

- Они направляют огонь, куда надо, чтобы не распространился в ненужном направлении. Пускают встречный пал, кусками обжигают, - уточнил начальник ОНД.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
аэродромзадымлениегорит травакрупный пожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Аэродром будет расширяться?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПожар на аэродроме Бердска: Минобороны обжигает поля перед реконструкцией летного поля
    2:30:43 4/24/2021
    Пожар на аэродроме Бердска: Минобороны обжигает поля перед реконструкцией летного поля
    БердскОсложнения после коронавируса и как болезнь может убить даже после выздоровления, рассказала невролог Наталья Ильиных
    2:21:23 4/24/2021
    Осложнения после коронавируса и как болезнь может убить даже после выздоровления, рассказала невролог Наталья Ильиных
    Запрещено ли церковью работать 24 апреля на Лазареву субботу-2021: самые важные дела великого праздника
    2:20:48 4/24/2021
    Запрещено ли церковью работать 24 апреля на Лазареву субботу-2021: самые важные дела великого праздника
    Выживет ли Россия без европейской курятины, ответили в Россельхознадзоре
    2:03:55 4/24/2021
    Выживет ли Россия без европейской курятины, ответили в Россельхознадзоре
    Карелин снялся в клипе песни про седых пацанов и оказался единственным лысым. Смотрите видео
    1:53:07 4/24/2021
    Карелин снялся в клипе песни про седых пацанов и оказался единственным лысым. Смотрите видео
    Подробности инцидента с разбитым алкоголем и просьбой застрелить в "Ленте" стали известны: Попал в психушку
    1:08:02 4/24/2021
    Подробности инцидента с разбитым алкоголем и просьбой застрелить в "Ленте" стали известны: Попал в психушку
    Володин призвал разобраться с лихачами на дорогах: Варианты он ждет от россиян
    12:33:34 4/24/2021
    Володин призвал разобраться с лихачами на дорогах: Варианты он ждет от россиян
    Транспортный коллапс в Новосибирске: Гигантские пробки из-за эстафеты сковали левобережье
    11:57:26 4/24/2021
    Транспортный коллапс в Новосибирске: Гигантские пробки из-за эстафеты сковали левобережье
    Право на досрочную пенсию: Сенаторы назвали категории россиян
    11:31:15 4/24/2021
    Право на досрочную пенсию: Сенаторы назвали категории россиян
    Разгромивший полки с алкоголем просил полицейских застрелить его в супермаркете "Лента" в Новосибирске
    11:09:11 4/24/2021
    Разгромивший полки с алкоголем просил полицейских застрелить его в супермаркете "Лента" в Новосибирске