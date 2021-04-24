Пожар на аэродроме Бердска: Минобороны обжигает поля перед реконструкцией летного поля

Масштабное задымление со стороны Южного напугал жителей Микрорайона в Бердске днем 24 апреля. Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, небо заволокло дымом, видно, что горит большая площадь. Бердчане решили, что произошел пожар в густонаселенном Южном микрорайоне.
-Горит что-то большое ближе к аэродрому. Видимо, крупный пожар, судя по площади задымления, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" микрорайоновцы.
Оказалось, что огонь развели намеренно. По словам начальника бердского отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, в субботу жгут траву близ аэродрома.
- Минобороны под свои поля обжигает аэродром. Они это делают каждый год. А сейчас собираются делать реконструкцию аэродрома. Вероятно, хотят увеличивать взлетные полосы или что-то другое. Чтобы сделать планировку территории, им необходимо убрать сухостой, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Степоненков, подчеркнув, что "поджигатели" уведомили ОНД о предстоящих огневых работах.
По его словам, 20 человек личного состава обеспечивают безопасность. На месте пала находятся два трактора и бочка с водой.
- Они направляют огонь, куда надо, чтобы не распространился в ненужном направлении. Пускают встречный пал, кусками обжигают, - уточнил начальник ОНД.