Мотоциклист сбежал от погони экипажа ДПС под Новосибирском: Гаишнику осталось только бросить в него камень. Смотрите видео
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Мотоциклист сбежал от погони экипажа ДПС под Новосибирском: Гаишнику осталось только бросить в него камень. Смотрите видео

3:01:334/24/2021Фото: Скриншот
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Байкера, ехавшего без номеров и не остановившегося на требования сотрудников ГИБДД, ищут. А с полицейским поговорят о профессиональной этике.

У Верх-Тулы развернулась погоня полиции за мотоциклистом


На Ордынском шоссе под Новосибирском 23 апреля экипаж ДПС преследовал мотоциклиста. Видео погони попало в Сеть. На кадрах видно, как байкера патрульная машина прижала к обочине. Но мужчине на мотоцикле удалось заехать на территорию строящейся развязки. Поэтому полицейскому пришлось выбежать из автомобиля и преследовать беглеца пешком.

Мотоциклист дважды упал, убегая, но смог скрыться от преследования. Полицейский метнул в сторону нарушителя камень, видимо, от отчаяния. Видеоролик стал поводом для разбирательства, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

-По факту выявления в сети Интернет видеозаписи, на которой запечатлено преследование экипажем ДПС мотоциклиста, проводится проверка. Предварительно установлено, что водитель не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства в связи с отсутствием государственных регистрационных номеров, - рассказали в полицейском ведомстве.

Впрочем, правоохранителям тоже достанется от руководства. Как заявили в региональном главке МВД,  с сотрудниками полиции, участвовавшими в погоне, проведут профилактическую работу по соблюдению норм служебной дисциплины и профессиональной этики.

 

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