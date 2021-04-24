Зеленский не приедет в Москву на встречу с Путиным: Киев объяснил причину
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Зеленский не приедет в Москву на встречу с Путиным: Киев объяснил причину

4:48:184/24/2021Фото: flikrs
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Украинский президент не сможет принять приглашение российского коллегу на переговоры, так как считает, что встреча должна проходить в формате «нормандской четверки».

Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве


Вице-премьер Украины Алексей Резников рассказал, что стало причиной отказа Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

По словам Резникова, Зеленский не пойдет на это, потому что президент Украины не может «во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».

Представитель украинской стороны заметил, что встреча двух лидеров должна проводиться с участием Франции и Германии в рамках Нормандского формата.

Ранее представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин предположил, что конфликт может обостриться, если Зеленский откажется приехать в Кремль.

Ранее, 20 апреля украинский президент на русском языке обратился к российскому лидеру с предложением встретиться в Донбассе, на месте ведения боевых действий. На что Путин ответил, что переговоры следует вести при участии представителей ЛНР и ДНР, однако предложил Зеленскому провести встречу в Москве в любое время.

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