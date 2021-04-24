На майские праздники парковаться бесплатно разрешили в Москве: В какие дни с 1 по 10 мая придется заплатить

-В праздничные дни 1, 3, 9 и 10 мая парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем, - сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, 2 мая автомобиль разрешат бесплатно оставить на многих уличных парковках, кроме тех, что входят в зону повышенного тарифа. Ночью парковка обойдется в 200 рублей в час.
В дептрансе уточнили, что с 4 по 8 мая парковка будет платной на всех московских улицах, где она установлена.